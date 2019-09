El dólar cerró en alza a $59,82 pero acumuló en septiembre una caída de $2,21

En tanto, en el segmento mayorista la divisa ganó 27 centavos y finalizó a $57,59 promedio y en el balance mensual perdió $1,92.





En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA convalidó una baja en la tasa de las Leliq de 83 puntos básicos respecto del cierre del viernes al finalizar a 78,372%, mientras que en septiembre retrocedió 489 puntos básicos.





El total adjudicado fue de $208.862 millones sobre vencimientos por $251.755 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $42.893 millones.





Mauro Mazza, responsable de Research y Estrategia de Bull Market Brokers, comentó que el dólar oficial se mantuvo "a raya" a lo largo de todo el mes pero sin una presencia relevante del sector privado.





"Dos motivos protagonizaron esto: el primero fue la forma en que el BCRA intentó que el sector privado liquidara y segundo el bajón histórico del Paraná que obligó a reprogramar los embarques. Esto hizo que durante un par de días del mes el campo liquidara a la mitad del ritmo normal", explicó.





Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, indicó que la participación directa del BCRA en el segmento de contado, sumado a ventas en los mercados de futuros "acotaron la corrección del tipo de cambio en la última rueda del mes".



El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 576 millones y no se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE.





En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 675 millones, 40% más que el viernes pasado.





Los plazos más cortos concentraron más de 70% de los negocios.





Los meses de septiembre y octubre terminaron operándose a $57,57 y $61,47, lo que arrojó una tasa para el roll over de 79,72%.





Todos los plazos mostraron bajas mayores al 0,5 %.





A fin de año se operaba a $70,91 con una tasa de 89,6%.





Fuente: Télam

El dólar subió 27 centavos y cerró hoy a $59,82 promedio para la venta al público, mientras que en septiembre cayó $2,21.