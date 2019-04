El dólar cayó 54 centavos y cerró a $43,86 tras una leve baja de tasas

En, tanto, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa se desplomó 55 centavos a $ 42,80 y se mantuvo más cerca del piso de la zona de no intervención (ZNI), establecida para este lunes por el BCRA entre $ 39,412 y $ 51,004.





Cabe destacar que la ZNI ingresó hoy en su carta etapa. De esta manera, la indexación mensual de las bandas pasará del 2% al 1,75% mensual, y la idea es que con este esquema se pueda convivir durante el segundo trimestre del año.





"En un escenario que mostró una clara modificación en la tendencia y en las expectativas del mercado, se fue diluyendo la fuerte presión sobre el tipo de cambio que tuvo hoy la segunda caída diaria más importante desde el 15 de marzo pasado", destacó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.





En ese marco, afirmó que "el feriado de mañana no impactó en el volumen negociado, que se ubicó por debajo del promedio diario, postergando para el miércoles próximo la posibilidad de confirmar si el cambio de tendencia se acentúa o si por el contrario, volvemos a entrar en un período de fuertes fluctuaciones de los precios".





Como es habitual, el BCRA adjudicó $ 88.457 millones en la primera colocación del lunes de Letras de Liquidez (Leliq) a una tasa promedio del 68,347%. La operatoria registró rendimientos en baja respecto de una licitación previa, con un máximo del 68,5% y un mínimo del 67,5% a ocho días de plazo.





La segunda subasta fue por $ 114.526 millones a una tasa máxima adjudicada de 68,3467%. La tasa promedio de corte se ubicó en 67,996%, siendo la mínima de 66,1%.





La tasa promedio total, equivalente a la tasa de política monetaria fue 68,149% (el viernes fue de 68,155) y el monto total adjudicado fue de $ 202,984 millones.





Los máximos del día se anotaron con la primera operación pactada, en los $ 42,99, treinta y seis centavos debajo del final del viernes pasado. Los ingresos desde el exterior dominaron el desarrollo de la sesión y generaron bajas continuas del tipo de cambio, con escasos momentos de pequeñas recuperaciones. Sobre el último tramo de la fecha se acentuaron las ventas, forzando una nueva baja que llevó los precios a tocar mínimos en los $ 42,71.





El volumen operado fue de u$s 558 millones de dólares, un 13,4% menos que el viernes.





Otros mercados





En el mercado informal, el blue cae 15 centavos a $ 43,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" cedió el viernes 14 centavos a $ 43,53.





En el mercado de dinero entre bancos, el call money operó a un promedio del 64%.





En el ROFEX, se operaron u$s 582 millones. El grueso de los negocios continuó en los plazos más cortos ahora abril y mayo, concentrando el 65% del mercado, con precios finales a $ 44,36 y $ 46,20 respectivamente; con tasas del 48,62% y 49,71%, a estos precios. Los plazos mostraron bajas en el entorno al 1,7 %, algo más que la caída del spot.





Por último, las reservas del BCRA cayeron el viernes otros u$s 231 millones hasta los u$s 66.177 millones. En marzo, acumularon una baja de u$s 1.833 millones.





(Fuente: Ámbito)