El dólar cayó 45 centavos este viernes y cerró la semana a $46,05

La divisa minorista cedió en la jornada 45 centavos, para recortar a 50 centavos la suba acumulada durante la semana.





En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), en tanto, la moneda descendió también 45 centavos y perforó los $ 45, al cerrar en $ 44,80.





Quinta baja consecutiva de la tasa de referencia





El Banco Central convalidó este viernes una baja de tasas de las Leliq de 43 puntos básicos - la quinta en forma consecutiva - al finalizar a 72,053% en promedio, la más baja desde el 26 de abril pasado.





El total adjudicado fue de $ 217.069 millones, en tanto que en el balance semanal la tasa promedio retrocedió 171 puntos básicos. A partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $ 26.053 millones.





Desde el 8 de marzo la entidad monetaria realiza dos subastas diarias, y en la primera licitación del día el BCRA convalidó Letras de Liquidez a siete días de plazo a una tasa promedio de corte que se ubicó en 72,085%, con un monto adjudicado de $ 187.251 millones.





En la segunda subasta, el monto adjudicado fue de $ 29.818 millones a una tasa promedio de corte de 71,849%, siendo la tasa máxima adjudicada de 71,9900% y la mínima 71,350%.





Otros mercados





En el mercado informal, el blue terminó sin cambios por tercera jornada consecutiva a a $ 46, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cedió ayer 18 centavos a $ 45,24.





Por último, las reservas brutas del BCRA bajaron este jueves u$s 330 millones hasta los u$s 68.430 millones (en el mes ceden u$s 3.225 millones).

(Fuente: Ámbito)