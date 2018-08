Economista sanjuanina advirtió que con la suba del riesgo país los inversores se retraen

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que desde este martes instrumentará un programa para cancelar el stock de Lebac y anunció que sube la tasa de referencia anual de 40% a 45%. Además, comenzará a vender dólares, a razón de 500 millones por día. Sumando a esto, el riesgo país alcanzó su máximo nivel en los últimos tres años y medios, señal que advirtió en N8 la economista sanjuanina Lucila Avelín.

El riesgo país es un índice que elaboran las grandes calificadoras a nivel internacional, que mide la confiabilidad de una nación. En este marco, la profesional aseguró que "se pensaba que era una buena señal para el mercado el ascenso del país a la categoría emergente, pero una serie de factores afectó a este riesgo país".

Esto implica que "los inversores tendrán cuidado con las acciones o con los bonos que están en Argentina porque tiene riesgo de default". Y agregó que "cuando el riesgo país sube, los inversores se retraen y venden los activos de esa nación".

Respecto al dólar –que hoy cerró a $30,72- aseguró que "si la tendencia de ascenso es permanente, sin dudas se va a trasladar a la inflación".

En el marco del vencimiento de las Lebac, la economista explicó que a partir de las medidas del Central, "los bancos no podrán comprar más estas Letras, solamente las entidades que no son financieras y que no renovarán el total del stock (de 330 millones que se calcula tienen las entidades, solamente renovarán 230 millones)".

El presidente del BCRA anunció que "será reducido el stock de Lebac mes a mes para sacar todas a fin de año". Es por esto que, según detalló Avelín, mucha gente que tenía las Letras de la entidad que no podrá renovarlas, saldrá a demandar dólares, motivo por el que el Central saldrá el miércoles con una mayor oferta de la moneda norteamericana.

Con todo este paquete de medidas, los especialistas no creen que sea la solución para estabilizar el dólar. Es por ello que la profesional sostuvo que "lo que más importa es el traslado de toda esta situación a la economía real de las personas".