Con nueva estrategia cambiaria, el dólar bajó y cerró a $ 45,36

El billete retrocedió 24 centavos en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio, por lo que en dos días anotó una merma de 3,3%.





En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa cedió 18 centavos a $ 44,15, en una rueda influida por las medidas de fuerza gremiales y con la ausencia de algunos grandes jugadores de la plaza.





El dominio de la oferta y del desarme de posiciones se hizo sentir con cierta intensidad en el primer tramo del día, lapso en el que se anotó el mínimo de $ 43,50, ochenta y dos centavos y medio debajo del final previo.





Sin embargo, la recomposición de la demanda verificada en el inicio de la segunda mitad de la sesión derivó en una recuperación de los precios que, superando nuevamente la cota de los $ 44,- anotó máximos en los $ 44,39.





Sobre el final del día se diluyó la presión compradora y los valores retrocedieron hasta acomodarse en el cierre en un nivel ligeramente inferior al del jueves.





El Banco Central efectuó dos subastas a cuenta del Tesoro por u$s 30 millones cada una. El total operado fue de u$s 730 millones, con operaciones en los mercados de futuros MAE por un total de u$s 101 millones.





Con la leve baja de este martes, el dólar acumuló en el mes una suba de 80 centavos (+1,8%) en la plaza mayorista, y un avance de 96 centavos en el mercado minorista (+2,2%). En ambos casos, un ajuste menor a la fuerte corrección alcista exhibida en marzo pasado.





"La normalización de la actividad luego del paréntesis del feriado de mañana, permitirá tener un panorama más completo sobre la efectividad de las medidas adoptadas el lunes y el impacto que tendrán sobre la evolución del dólar en el corto plazo", analizó el operador Gustavo Quintana.





De acuerdo al anuncio oficial efectuado el lunes, la autoridad monetaria podrá vender dólares si el tipo de cambio se ubicara por debajo del límite previsto de $ 51,448. La entidad, en este sentido, no especificó con qué frecuencia ni con qué montos intervendrá en el mercado en caso de considerarlo necesario.





El Comité de Política Monetaria (Copom) determinó además que si el tipo de cambio se ubicara por encima de $ 51,448, el BCRA incrementará de u$s 150 a u$s 250 millones el monto de la venta diaria de dólares.





Asimismo, podrá determinar la realización de intervenciones adicionales para contrarrestar episodios de excesiva volatilidad si lo considerase necesario, dijo el BCRA.





Tasas

Las tasas de Leliq acentuaron su tendencia alcista este martes y alcanzaron un récord nominal en la era Macri, al rozar el 74%.





El Central convalidó así otra suba en el rendimiento de referencia, que se ubicó en el 73,93%.





El máximo anterior se alcanzó el 8 de octubre del año pasado, a poco de haber comenzado la aplicación del nuevo programa monetario de crecimiento cero de la base monetaria y de agregados monetarios anunciado por el titular de la entidad, Guido Sandleris.





El monto total adjudicado fue de $ 183.348 millones bajo el esquema de las dos subastas diarias.





En la primera subasta del día de Leliq, a 8 días de plazo, el BCRA adjudicó $104.400 millones a una tasa máxima de 74,20%, una mínima de 72,246%. Es decir, una tasa promedio de corte de 73,939%.





En la segunda subasta el monto adjudicado fue de $ 78.948 millones a una tasa máxima adjudicada de 74,24%, una mínima de 72,496% y una tasa promedio de 73,919%.





Otros mercados

En el mercado informal, el blue trepaba 93 centavos a $ 46, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.





Por último, las reservas brutas internacionales del BCRA bajaron este lunes u$s 154 millones hasta los u$s 71.744 millones.





Cabe destacar que el BCRA dejó de informar el detalle de las reservas con el fin de no dar cuenta al mercado de su nueva estrategia para contener la cotización del dólar.

(Fuente: Ámbito)