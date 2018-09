Con intervención del BCRA, el dólar cerró casi estable a $38,14

De esta manera, la divisa en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), subió 15 centavos a $ 37,30. Cabe remarcar que en momentos en que cotización de la moneda estadounidense tocó los $ 37,40 cerca del mediodía, el BCRA salió a vender dólares en forma directa e hizo retroceder la cotización, que se estabilizó en torno a $ 37,29.





Ya sobre el cierre de la rueda, la autoridad monetaria subastó de u$s 250 millones de los cuales adjudicó u$s 112 millones a un precio promedio de corte de $ 37,3172 siendo el mínimo adjudicado de $ 37,30.





En el mercado informal, el blue sube 25 centavos a $ 38,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.





Cabe destacar que autoridades del Gobierno y los técnicos del FMI trabajaron todo el fin de semana negociando el acuerdo stand by, en un intento de terminar con la crisis cambiaria que afecta al mercado local desde hace ya más de cuatro meses. En principio, ya habría un principio de acuerdo para una ampliación de fondos por entre u$s 3.000 y u$s 5.000 millones que se agregarán al monto original de u$s 50.000 millones.





La idea propuesta por el Gobierno es establecer un esquema de bandas para acotar los movimientos de las divisas. No obstante, todavía quedan aspectos por definir. Uno de ellos -afirman- es el nivel base que se tomará para el ajuste del tipo de cambio. Según trascendió el Gobierno argentino aspira a una banda del orden de los 36 a 40 pesos. En cambio, los técnicos del FMI querrían una banda más amplia y también valores más extremos.





La semana pasada, fuertes ingresos de divisas alentados por la expectativa de una flotación "controlada" por parte del BCRA y altas tasas en pesos derrumbaron al dólar, que se hundió un 5,8% a $ 38,16, su menor valor en dos semanas.





De esta forma, la moneda que se negocia en el segmento mayorista venía de a acumular la semana pasada una fuerte caída de $ 2,71 (-6,8%), una baja casi equivalente a la suba registrada en los cinco días previos.





En tanto, las reservas del Banco Central aumentaron después de varias jornadas gracias a los ingresos de divisas derivados de la colocación de Lecaps del día miércoles: subieron en u$s 579 millones a u$s 49.561 millones, aunque en la semana bajaron en más de u$s 470 millones.





Otros mercados





El dólar en la región se movió en sintonía con lo que sucedió en el mercado doméstico. El real brasilero se depreció este lunes un 1,1% mientras que el peso chileno cayó 0,9% y el peso mexicano descendió un 0,7%.





(Fuente: Ámbito)