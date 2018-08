Caputo: "Vamos a reducir el stock mes a mes para sacar todas las Lebacs a fin de año"

Este mediodía, el Central comunicó su estrategia de cancelación de Lebac y anunció que sube la tasa de referencia anual de 40% a 45% y que comenzará a vender dólares a partir de mañana, a razón de 500 millones por día. "La idea es darle igualdad de oportunidades a todos, no sólo al tenedor de Lebacs. El que quiere comprara dólares tendrá las licitaciones, y no sólo mañana. Mañana licitaremos USD 500 millones, y pasado, si lo demandan, otros USD 500 millones, o USD 700 millones", afirmó.

Caputo detalló que el stock de Labac que no están en manos de los bancos representa unos $500.0000 millones, de los cuales unos $100.000 millones están en manos del sector público. El resto se divide en fondos comunes de inversión, empresas, minoristas y no residentes. "Cada uno de esos podrá hacer lo que quiera", detalló el funcionario.

Con respecto a la medida, Caputo aseguró que "conviene porque es mejor tener un sistema ordenado con una política monetaria efectiva y hoy no hay canales de expansión, cortamos todo. No financiamos más al Tesoro y no recortamos Lebac, la base están controlada. El único canal de expansión son los intereses de la Lebac. Por eso los bajamos en una medida que no sólo es fundamental para la política monetaria, sino para ser más efectivos para controlar la inflación".

Dólar y flotación

En relación a la estrategia cambiaria, Caputo defendió la política de "flotación" del dólar. "Vamos a seguir en flotación. Sí miramos que no sea disruptiva, que es lo que nos importa como Banco Central y año que viene no habrá más supermartes de vencimientos de Lebacs y eso para nosotros es sacarnos un gran peso de encima y desde ahora hasta fin de año el inversor minorista que no quiera más eses letras podrá comprar dólares, hacer un plazo fijo o invertir en un fondo común de inversión. Ya no tendremos más estas Lebac presionando y amenazando con que se pueden pasarse a dólar ante un cambio de cartera. Esto ayuda a la flotación, la hace más sana. Y también más efectivo nuestro manejo".

Caputo destacó que "el objetivo que siempre estuvo contemplado en el programa con el Fondo que es reducir y eliminar el stock de Lebacs en manos de las entidades no bancarias, esto siempre en el programa con el FMI estaba diseñado que se hacía con el financiamiento del Tesoro. Esto no era una meta rígida, si el Tesoro tenía financiamiento adicional el objetivo era limpiar el balance del Banco Central y eliminar las Lebacs".

Otras frases de Caputo:

– "Les propusimos a los técnicos del FMI cancelar Lebac con reservas lo que le pareció muy razonable. La realidad es que reservas tenemos de sobra –unos USD 57.500 millones–. Nosotros podemos cancelar esas Lebacs con las reservas, si las reservas subieran bien y si tuviéramos que hacer un waiver porque no subieron, bien también".

– "Es razonable cancelar ese pasivo toxico con reservas y esta es la idea global: llegar a fin de año sin Lebac. ¿Cómo llegaremos a este objetivo? A los bancos les iremos ofreciendo mes a mes a medida que vence las Lebacs, Lelics o Novacs (letras a un año) y a los 'no bancos' los iremos rescatando como sea, algunos irán a plazo fijo, a fidecomiso, etc.".

– "Lo más importante es que normalizamos el sistema financiero. Hoy tenemos un sistema financiero que no es normal y las Lebac son como tener una cuenta corriente remunerada en el Banco Central a la tasa más alta, esto atenta contra el normal desarrollo del sistema financiero".

– "Hoy nos sobran reservas internacionales para poder ir eliminando las Lebacs".

– "El mercado recibió el tema de los cuadernos y lo comparó con el impacto económico que tuvo el Lava Jato en Brasil, pero no es el mismo caso. Esto no afecta al Gobierno. Es lo mejor que nos puede pasar, es bueno para todos los argentinos".

– "La Argentina está ahora expuesta a un shock externo y este es el caso de lo que esta pasando con la devaluación de la lira turca y nos comparan con este país porque tenemos un déficit de la cuenta corriente parecido pero en los últimos meses este se ha ido reduciendo muy rápidamente".

(Fuente: Infobae)