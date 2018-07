Ahora o nunca

La oposición más dura se reunió en el Instituto Patria y allí surgieron algunas ideas.

Una: el gobierno pasará por su peor momento entre julio y diciembre.

Dos: hay que presionar, a los sindicatos por un paro general de 48 horas.

Tres: eligieron frases para repetir como: "Esto no aguanta", "Llega el 2001" y "Hay que sacar la plata de los bancos".

Cuatro: En los medios cercanos al gobierno anterior, se insistió para que los conductores de medios sean negativos y vayan planteando dudas si se llega o no a las elecciones.

Cinco: Picheto señalo que Cristina será candidata a presidenta. Rossi fue muy claro: "Habrá una candidata, si se presenta otro por el peronismo le hace el juego a Macri".

Seis: un orador, funcionario de Cristina, lo graficó con un ejemplo: "El gobierno va a cruzar el desierto. Piensa que al oasis se llega entre diciembre de este año y marzo del año que viene. Tenemos que lograr que no llegue a ningún lado, de lo contrario corremos el riesgo de tener que soportarlo 4 años más. Todo dependerá por cuánto tiempo tendremos recesión".

Siete: "La verdadera batalla es este año". En la reunión no se habló de candidaturas. Los intendentes de Buenos Aires se quedarán con Cristina y dos de ellos fueron muy claros: "No tienen ni un intendente y tampoco candidato que la pueda enfrentar. Sin ella no existen. Vamos con ella o con el que ella diga".

Los peronistas llamados "racionales" lo saben. Recibieron a Rodríguez Saa, que quiere ser vicepresidente de Cristina. "Somos todos peronistas y hay que seguir a la ex presidenta", dijo el puntano.

Duhalde en otra reunión expresó: "¿Se imaginan a Cristina otra vez con poder? Se va a vengar de todos los peronistas traidores. "El único que le puede ganar es Roberto Lavagna". Casi todos están de acuerdo en ese tema. La confusión es enorme y por ahora se olvidaron de Tinelli.