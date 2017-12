Agro, energía y minería son tres cartas a jugar lo más rápido posible

El ex presidente Eduardo Duhalde habló de todo en un reportaje, pero fue muy claro y preciso cuando observó su partido. "El mejor peronista es el Papa Francisco". En la CGT en crisis no hay líderes. Está Hugo Moyano, pero en las sombras. Sobre la ley previsional primero lanzaron un paro de queja por si la norma era sancionada, no para impedir su sanción. Resumen: la nada. En política, el Justicialismo está a la deriva sin poder sacarse de encima a la expresidente.

Pero la realidad pasó por las consultoras.

Todos esperan tener las cifras y la tendencia de todo el año 2018.

¿Cuál es la apuesta para el año próximo?

Uno: Preferirá el gobierno bajar el déficit con crecimiento y mayor recaudación impositiva.

Dos: Consolidar el crecimiento por segundo año.

Tres: La inflación del gobierno apunta al 10 y 12% . Para las consultoras 16%. Bajarlo más –dicen- es frenar la economía.

Cuatro: Este año se crecerá al 3%, con inflación del 24%.

Cinco: La tasa del 29% de las Lebacs, para la Casa Rosada tiene que bajar. De lo contrario – insisten-, va a terminar de ahogar la economía.

Seis: La mayoría del gobierno en privado insisten en que prefieren crecer a bajar la inflación. El problema es que Sturzenegger, el titular del BCRA, no piensa lo mismo.

Siete: El sueño es crecer dos años consecutivos. Apuntan a mejorar la inversión. Dujovne indica que habrá más empleo y consumo.

Ocho: Otro problema. Comienzan a conversar sobre el atraso del tipo de cambio. Muchos ven con simpatía la suba de estos días.

Nueve: Allí, estará una de las claves del año 2018. Bajarán dos o tres puntos las tasas y explican que no se afectará demasiado la inflación.

Otro tema es el empleo. La construcción pública y privada absorbió 87.000 puestos de trabajo.

Las compañías grandes tienen previsto tomar un 10% más de trabajadores. Las Pymes solamente 2%.

En el tercer trimestre de crecimiento, la tecnología de la información es el único con pleno empleo.

Lugares donde buscan gente: servicios financieros, agroindustria, laboratorios y sector automotriz.

Faltan ingenieros en informática, en sistemas, mecánicos en petróleo, perforación y químicos.

¿Cómo está la rentabilidad?

Los informes señalan que es buena en energía, construcción, agro-industria y telecomunicaciones. En el 2018 se sumará el sector automotriz.

Al mismo tiempo apuntan a mejorar la calificación del crédito. Bajará el riesgo país.

En síntesis: crecer al 3,3%; consumo un 3,2% mayor; la inflación al 16,5% y el dólar en diciembre $20,50.

Los problemas de fondo continúan.

El modelo económico actual es muy dependiente del endeudamiento externo. Esta es una estrategia riesgosa en el mediano plazo. Tienen que continuar las condiciones favorables en el contexto internacional.

La clave es aumentar las exportaciones. Es la única forma de conseguir dólares genuinos.

Todas las crisis en nuestro país vinieron de la mano del déficit fiscal y comercial.

Hay dos sectores que por ser capital intensivo y contar con precios internacionales más atractivos que en años anteriores.

Agro, energía y minería son tres cartas fundamentales.

El sector energético termina el año con un déficit estimado de 3.266 millones de dólares superior al del 2016 que fue 2.561 millones. La minería tiene un enorme potencial; oro, plata, cobre y litio.

Exportamos 3.500 millones de dólares. Chile exporta 37.000 y Perú 27.000. Tres cartas para jugar lo más rápidamente posible.