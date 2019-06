A contramano de la región, el dólar cerró casi estable a $46,13

Se dio en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa subió 11 centavos a $ 44,87, en una jornada en la que el Banco Central convalidó una leve baja de la tasa de política monetaria.





"La suba del dólar se dio ante la demanda de bancos empresas e inversores para cuberturas tanto de operaciones del mes pasado en futuros (NDF) que cobraban hoy su seguro, como por el poco ingreso hoy de la divisa por parte de exportadores cerealeros", indicaron desde ABC Mercado de Cambios.





Los precios mínimos de hoy se anotaron a poco de comenzadas las operaciones, en $ 44,70, seis centavos debajo del cierre previo. Sin embargo, de a poco fueron ingresando órdenes de compra que generaron un impulso alcista de la cotización, en una escalada que se fue acentuando hasta que al promediar el comienzo de la última parte, los precios tocaron máximos en los $ 45,02.





El volumen operado fue de u$s 674 millones, un 36% menos que el viernes.





"El último mes del primer semestre del año comenzó con un leve avance del tipo de cambio mayorista, el tercero consecutivo, pero en un escenario que no tuvo la misma magnitud del volumen de negocios vista sobre el final de la semana anterior", advirtió el operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.





Tasas





La tasa de referencia diaria de las Leliq (Letras de Liquidez) bajó 39 puntos a 70,691% con respecto al viernes (cerro en 70,731%), mediante una absorción de $ 230.693 millones en dos licitaciones.





El Banco Central efectuó la primera subasta Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo por un monto de $ 109.744 millones, a una tasa promedio de corte que se ubicó en 70,697%. En tanto, la tasa mínima adjudicada fue de 70,445% y la máxima de 70,79%.





En la segunda subasta el monto adjudicado fue de $ 120.949 millones a una tasa promedio de corte que se ubicó en 70,685%, siendo la máxima de 70,74% y la mínima de 70,301%.





La tasa promedio total del día, equivalente a la tasa de política monetaria fue 70,691% (el viernes cerró en 70,730%) y el monto total adjudicado fue de $ 230.693 millones.





"La sintonía fina aplicada por el Banco Central en el manejo de las tasas de interés no pareció tener demasiado impacto en la evolución de los precios, en una jornada en la que la divisa norteamericana perdió posiciones en otros mercados, sin tener la correlativa influencia en el plano local", afirmó Quintana.





Como es habitual, el BCRA efectuó en el día, por cuenta del Ministerio de Hacienda, dos subastas de venta por 30 millones de dólares cada una. En la primera, el precio promedio fue de $ 44,7604 y el mínimo de $ 44,75, mientras que en la segunda, el precio promedio cerró en $ 44,9128 y el mínimo en $ 44,90.





Dólar en el mundo





El dólar estadounidense caía el lunes a un mínimo de cuatro meses y medio frente al yen japonés y uno de dos meses frente al franco suizo, luego de que el presidente Donald Trump endureció su postura comercial hacia más países, además de China.





Cabe recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó los aranceles a las importaciones chinas, amenazó con subirlos a productos mexicanos y eliminó el trato comercial preferente para la India.





Frente a una canasta de otras seis monedas principales, el dólar bajó a 97,536, pero aún acumula un alza de un 1,4%en el año.





Otros mercados





En el segmento informal, el blue subió 10 centavos a $ 46,10, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.





En el mercado de dinero entre bancos, el call money operó al 68%.





En el ROFEX se operaron u$s 894 millones de dólares, un 45% menos que el día viernes, que fue fin de mes. Los primeros meses concentraron más del 70% del total operado. Los precios finales para estos meses, junio y julio terminaron operándose a $ 46,87 y $ 49,43; siendo las tasas 60,26% y 63,95 % TNA, respectivamente.





En octubre se operaron u$s 14 millones, finalizando a $ 56,67 (TNA 63,99 %). "Los plazos mostraron comportamientos mixtos, quedando los más cortos sin mayores cambios, junio bajó 3 centavos y julio quedó igual que el viernes", afirmaron desde ABC Mercado de Cambios.





Las reservas brutas del Banco Central subieron el viernes u$s 27 millones hasta los u$s 64.767 millones, pero en el mes acumularon una sangría de u$s 6.888 millones.





(Fuente: Ámbito)