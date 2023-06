Docentes abrieron una orquesta para estimular musicalmente a los alumnos

La Orquesta del Colegio Provincial de Rivadavia cuenta con docentes que iniciaron sus pasos musicales en el programa; estos son los profesores en Contrabajo, Diego Oliver y de Flauta Traversa, Tiago Alé, quienes incentivan a los jóvenes a integrarse contado sus inicios y experiencias.

Tiago Alé indicó: “Empecé en una orquesta del programa ubicada en Trinidad invitado por el director, que era mi profesor de Música. No tenía ningún conocimiento, pero me inscribí en flauta traversa. Los docentes me enseñaron dejando una gran huella. Luego decidí ingresar al ciclo preuniversitario en la Escuela de Música de la UNSJ con el apoyo de mi familia y con gran esfuerzo me compraron mi flauta. Mi última participación en la Orquesta fue el Encuentro de Orquestas Juveniles que se realizó en Jujuy, donde definí que era el camino. Hoy estudio el Profesorado y Licenciatura en Educación Musical. Trabajar donde hace algunos años nací musicalmente es emocionante y gratificante. Quiero retribuir lo que recibí y poder sembrar en mis alumnos lo que aprendí”.

Por su parte Diego Oliver, relató: “Tuve la suerte de formar parte de la misma orquesta que Tiago. En 2018 decidí comenzar mis estudios en el Preuniversitario de la UNSJ como intérprete de contrabajo; me recibí en el 2022 y ese mismo año continué con la Tecnicatura de Intérprete y Licenciatura en el Profesorado de Contrabajo, donde actualmente sigo estudiando. Gracias a este programa pude encontrar mi vocación y obtener el título de docente en Música, una profesión con salida laboral. Esto me permitió hoy volver donde empecé, pero como docente”.

El equipo docente que acompañará a estos profesores en la Orquesta son: Belén Amsler, directora musical; María Inés Frete, en clarinete; Adrián Rosales, trompeta; Hernán Liquitay, en percusión; Cecilia Pérez, en violonchelo; Ana Paula Elizondo, a cargo del lenguaje musical y Fernanda Amsler, docente integradora.

Inscripción de estudiantes

Los alumnos interesados en integrar la Orquesta tienen acudir este sábado 24 de junio, de 10:30 a 13 horas, a la sede escolar ubicada en avenida Libertador y Meglioli, Rivadavia.

Cabe destacar que también se suma al programa la Escuela Lanteri, de Jáchal y en breve se incorporará una escuela de 9 de Julio, ampliando así la oportunidad para que participen jóvenes de diversos departamentos.