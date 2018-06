Dieron el alta a hija de Marisa Brel

Marisa Brel relató el lunes en el ciclo "Los Ángeles de la mañana", El Trece, cómo salió su hija Paloma de la intervención que le realizaron en el Instituto Fleni por la aparición de un tumor.

"Le hicieron una perforación en el cráneo. El tumor es chico pero molesto, está en una zona imposible de llegar y está rodeado de todo el sistema nervioso, por lo que no se puede hacer ni una biopsia. Perforaron el tercer ventrículo, hicieron un paso para que el líquido vaya para la médula. Funcionó muy bien", explicó la periodista.

"El tumor no es nuevo, puede que tenga años. Como es troncal, no afectaba nada. Se supone que es benigno. La oncóloga me dijo que vamos a hacer el tratamiento pero sin rayos ni quimioterapia, sino por imágenes. Me dijo que el tumor debe haber crecido en los últimos meses y se empezó a acumular el líquido que tenía que pasar a la médula. Eso era terrible, dos días más y no sé qué hubiera pasado. No quiero ni pensarlo porque me aterra", añadió.