De Brito incineró a Kämpfer: "Vergüenza ajena, la falsa feminista que se burla de More Rial"

Sigue la guerra sin freno entre Angel de Brito y Agustina K盲mpfer.





Despu茅s los fuertes tuits del conductor de "LAM", la panelista le respondi贸 hoy al aire en "Nosotros a la ma帽ana", ambos ciclos que se emiten por El Trece.





"El punto en s铆, es un tema serio. Pero, 驴ustedes se acuerdan que 茅l dijo que yo soy invisible? Bueno, a m铆 me llama mucho la atenci贸n que 茅l necesite tanto hablar de mi, incluso en sus vacaciones, que se fue a descansar. Evidentemente no puede parar. Yo creo que hay que ser muy irresponsable para publicar la captura de una persona desconocida, como si fuera la verdad revelada, sobre todo cuando se hace menci贸n al supuesto maltrato a tres ni帽as", dijo ella.





Luego, Agustina agreg贸: "Entonces, cuando vos hac茅s periodismo responsable, ped铆s alg煤n tipo de pruebas. Dec铆s : 'Pasame el audio de Micaela (Viciconte) descontrolada o pasame una copia de alguna denuncia de un vecino a la polic铆a'. Si no, lo que est谩s haciendo no es periodismo es pura mierda. Y no voy a dejar de decirlo porque a es un odiador serial lo pone nervioso".





Lo cierto es que al ver la nota publicada por este medio con las palabras de la panelista, Angel tom贸 la posta y fue otra vez fuerte contra ella.





"Una persona tan zen, no usa t茅rminos procaces. S贸lo una panelista in煤til menciona una marca en una respuesta. Verg眉enza ajena, la falsa feminista que se burla de la obesidad de More Rial", dispar贸.