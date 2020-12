Dalma Maradona contra Morla: "Este tipo es lo más violento que hay"

"Dieguito por su corta edad no sabe lo que es una Carta Documento, el solo quiere jugar, crecer con el amor de su mamá, jugar con sus amigos, y recordar a su papá tan solo como lo que es, un simple papa. Pongan mas criterio muchachos, nunca van a lograr meter a Dieguito en el barro, porque no los voy a dejar. Déjenlo crecer en paz, que tenga una vida plena. Sean parte de la solución y no del problema. Sean más dignos así construimos un mundo mejor para Dieguito, seguramente eso quería su papá", concluyó la pareja de Verónica Ojeda y abogado del pequeño.

En este marco, Gianinna Maradona hizo un furioso descargo desde Twitter tras recibir una carta documento al igual que su hermano.

“A mí también me notificaron. YAMIL CASTRO BIANCHI. Yo no estaba. Ni idea quien la firmó. Pero la tengo acá. Todo es una locura. Pero los abogados en conjunto van hacer lo que sea necesario para que siga todo lo que tiene que seguir y se termine todo lo que se tiene que terminar”, describió enojadísima una de las hijas del Diez.

Dalma también dejó un fuerte mensaje de manera directa contra el ex abogado de su padre: “Y ahora todos pueden ver LO QUE DIJE HACE MUCHO TIEMPO... Este tipo es lo más violento que hay... Y más que nada lamentó este twit porque tenés 2 hijas mujeres...Pero las vas a pagar MM”, escribió indignada.