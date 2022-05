Cuándo se casan Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

"Ayer pasé 6 horas en el juzgado por la causa penal. Esta historia lleva más de 10 años. Lucho con uñas y dientes para que un padre asuma sus responsabilidades, al menos económicas, ya que podemos olvidarnos de las emocionales. Pero a quién le importa, vive al otro lado del mundo y no hay forma de avisarle nada. Intenta ser una estrella de rock", comenzó escribiendo Braccini en su cuenta de Instagram.

"Se acerca la boda con la hija de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, recientemente fallecido. ¿Creés que tiene tiempo para pensar o para llamar o para escribir a sus hijas? Entre otras cosas, estamos en una era en la que no es difícil comunicarse porque con Facetime, Zoom, Google Meet o el WhatsApp se podrían escuchar todos los días. Pero él, no, no tiene tiempo", continuó.

Este viernes, en LAM, Pía Show reveló la fecha del sorpresivo casamiento: "Tenemos la fecha. Se casan ahora, exactamente en 6 días. Esta es la fecha de casamiento contada por la madre de su hijo. Me lo cuenta una de las ex", expresó.

"Bueno, mirá, con respecto al casamiento, yo no tengo mucha información. A mi hijo jamás se lo comunicó. Pero sí, a mi me lo comunicó Elena. Lo puso en su posteo. Yo sé que la fecha es el 10 de mayo", fueron las palabras del audio de Ana Oertlinger, mamá de Gianluca Osvaldo, que pasaron en vivo en el programa.

"Esto va a ser 'casado sin hijos', porque no van a estar los hijos en esta boda", finalizó, contundente, Ángel De Brito.