CTERA pegó el faltazo: los gremios docentes se sentaron con el ministro en la mesa nacional

A su vez, el ministro de Educación anticipó que la metodología de negociación ya no será la misma. "No hay que estar sometidos a la permanente extorsión de no empezar las clases. Lo que está en juego es el futuro de este país", subrayó. "Un paro es la última instancia en cualquier proceso de negociación; no la primera. Es muy extraño que rechacen lo que todavía no se ofreció", agregó.