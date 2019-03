Con este truco podrás eliminar el dolor después de una inyección

Pocas son las personas que hablando de inyecciones digan que no les duelen o no les dan miedo. Para algunos de nosotros puede ser un tema doloroso y una real fobia. Pues aquí te enseñamos un truco para que no te duela.

Pero las inyecciones pueden ser muy dolorosas o no, dependiendo del medicamento y la cantidad que te receten vía intravenosa. Hay a base de líquido, aceite o con mezcla con polvo y aunque a veces el piquete ni se siente, puede arder o causarnos molestia conforme avanza el líquido intramuscular.









Ungüento antiinflamatorio



Si has pasado por una sesión de varias inyecciones, hablemos de más de 5, es probable que el glúteo se encuentre inflamado o amoratado.

Para esto puedes aplicar pomadas o ungüentos que contengan antiinflamatorios, como naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco o algo más casero, como la árnica. Aplicala y frota suavemente en la mañana y en la noche, con movimientos circulares para desvanecer el moretón.

Aplica hielo

Si la zona donde te inyectaron se ve inflamada y causa dolor, el hielo ayuda a reducir los síntomas. En una toalla envuelve un par de hielos y aplícalo en la zona de molestia. Al menos espera 15 minutos y repite durante 3 veces en el día.

Compresas de infusión de manzanilla

Prepara tu infusión de manzanilla y deja enfriar, moja una toalla y aplícala sobre la zona de dolor. No necesitas dar masaje, este remedio ayuda a bajar la inflamación y mejorar la circulación en la zona.

Remedios caseros que te podrán ayudar a aliviar el dolor: