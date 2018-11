Chau Daredevil: Netflix decidió terminar con la reconocida serie

Así lo han anunciado en un comunicado:

"Marvel's Daredevil no regresará para una cuarta temporada en Netflix. Estamos muy orgullosos de su temporada final, y aunque es doloroso para los fans, sentimos que era lo mejor concluir la serie cuando se encuentra en lo más alto".

Durante las últimas semanas Netflix ya había pasado por la guillotina a dos de sus series del universo Marvel: Iron Fist y Luke Cage, ambas tras apenas dos temporadas que, casualmente, habían finalizado dejándolo todo preparado para una tercera temporada. Además, se estima que, aunque no hay anuncio oficial, The Defenders también fue cancelada tras una temporada no tan elogiada por los críticos ni los fans.





charlie cox daredevil.jpg



Cancelar a Daredevil tras una temporada tan fascinante como fue su tercera es algo difícil de asimilar, pero no hay que ir muy lejos para buscar un culpable, o mejor dicho, un motivo, aunque hasta ahora es especulación. Su nombre es Disney+. Los rumores de que Marvel TV y Disney desean recuperar todas sus propiedades para su propia plataforma de streaming han abundado desde que Disney+ fue anunciado, y aunque Netflix recientemente aseguró que nadie los iba a obligar a cancelar series y que seguirían trabajando en proyectos relacionados a Marvel, tantas series canceladas, incluyendo una tan exitosa como lo es Daredevil, hace que parezca otra cosa.





Las únicas series basadas en propiedades de Marvel que quedan desarrolladas por Netflix son Jessica Jones y The Punisher, las cuales están en plena producción de su tercera y segunda temporada, respectivamente. Quizás sea justamente eso, el hecho de que se encuentran avanzadas en su desarrollo y rodaje, lo que las ha salvado de la guillotina. Por ahora.





daredevil 1.jpg



En su comunicado, Netflix asegura que la serie "permanecerá en la plataforma por años", lo que indica que en algún momento la tendrán que sacar, y también dicen que "el personaje de Daredevil vivirá en proyectos futuros de Marvel", aunque no está claro qué significa. Quizás es un indicio de que ya hay planes para su regreso en Disney+, o si tenemos suerte, en el universo de películas de Marvel. Pero sea como sea, es muy poco probable que sea una producción tan adulta, explícita y con tan buena acción como esta.





Fuente: Deadline