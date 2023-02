Cami Mayan habló de los destratos que sufrió de Alexis Mac Allister

Cami Mayan se cruzó a Yanina Latorre en un shopping y le confió detalles de su separación de Alexis Mac Allister, con quien estuvo en pareja durante cinco años. Aseguró que la ruptura se desencadenó dos días después de Navidad, y no esa misma noche como se rumoreaba. “Me dijo que no me quería más”, pronunció compungida, según explicó la panelista en LAM.