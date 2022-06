Cabello negó que le tiró ácido al médico traumatólogo Daniel Luque

El informe inicial indicaba que la incapacidad provocada por las quemaduras en parte de la cara, manos y cuerpo del médico era por 20 días. Finalmente, un nuevo perito determinó que la misma es por 35 días por lo que la causa se agrava.

Cuando Cabello regresaba de Tribunales, un equipo de Canal 8 pudo hablar con él. Además de negar que agredió a Luque aseguró que tiene una causa penal contra el profesional.

“Yo tengo una denuncia penal contra Luque por mala praxis y tentativa de homicidio. El me agredió a mí, me dejó inválido. Me sacó los meniscos de las dos rodillas sin informarme. Tengo problemas en la cadera, los hombros, por culpa de él”, indicaba el único implicado en el hecho quien era trasladado en silla de ruedas y con oxígeno.

Sobre si declarará cuando lo vuelva a llamar el juez de Instrucción aseguró que “tendré que ir a declarar” y al ser consultado nuevamente si fue quien le tiró acido al médico dijo un rotuno “No”.