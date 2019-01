Burlando: "Juan Darthés regresará a la Argentina"

Este miércoles, Fernando Burlando le concedió una entrevista al programa "Incorrectas", que conduce Moria Casan, y reveló datos relevantes sobre la causa en la que representa a Juan Darthés, quien fuera denunciado por violación por la actriz Thelma Fardin.

"Es un elemento importante los antecedentes del padre de Thlema. Lamentablemente son cosas que sucedieron y para una investigación de estas características son fundamentales", confesó el abogado.

Luego, confirmó que el actor deberá regresar a la Argentina: "Tiene que volver por una querella iniciada a la señorita Coacci y también por la demanda que le inició a Calu Rivero. Vamos a tratar de sortear si hay un escrache. Utilizaremos todas las armas a nuestro alcance por si hay algún tipo de manifestación, tratar de evitarla".

"Juan está muy preocupado. Los temores están, es más, él no entiende por qué si no tiene ningún tipo de reponsabilidad, ningún tipo de culpabilidad en este caso, tiene que pasar por un proceso en detención por tres meses. No lo entiende", dijo el letrado, frente a esa posibilidad.

Y agregó: "La verdad es que no puse un violador en ninguna familia. Me parece que tenemos que hablar con la verdad sin violencia ni profundizar la grieta. Atacar a un abogado porque defiende los intereses de alguien me parece muy bajo".

"Lo que vivió Darthés en Argentina es violento, brutal. Es un exiliado del país. Se tuvo que ir porque puede sufrir una situación no deseada", concluyó, sobre el tratamiento que el colectivo Actrices Argentinas le dio al actor tras la denuncia de Fardin.

