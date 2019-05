Baistrocchi en el barrio Colón: "Todos los barrios tendrán la misma prioridad"

Lo primero que los vecinos del barrio Colón le dijeron a Emilio Baistrocchi, candidato a intendente de la Capital del frente Todos, es el problema de vivir en zonas periféricas, y dieron ejemplos concretos: "al vivir en una zona periférica los servicios no tienen la periodicidad que tienen en otros barrios".





Baistrocchi recogió el guante y admitió que hay varias zonas del departamento Capital que no están al mismo nivel que otras, desde el punto de vista de la atención municipal. "Vamos a trabajar para eliminar esas diferencias porque ningún barrio o villa está por encima de otro. Queremos que los servicios y las obras sean parejos para todos", dijo.





Luego agregó que si bien es difícil para el funcionario tomar contacto con los 115.000 habitantes de la Capital, no es imposible hacerlo a través de sus representantes, es decir con las 100 uniones vecinales, "que son los que tienen la voz para comunicar lo que hace falta, el pasante, la luz de la esquina, etc.".





En la reunión las mujeres tomaron protagonismo y le contaron al candidato que por muchos años esa zona estuvo abandonada, "esto era un desierto, pero en los últimos años hemos logrado algunos avances. Habíamos planteado para nuestros niños y jóvenes un espacio y así inauguramos la plaza para chicos con juegos. Ahora necesitamos opciones culturales, estamos abiertos a que lleguen todas las expresiones culturales como cine móvil, bibliomovil o lo que pueda ofrecer el municipio", dijeron.





Uno de los varones que se sintió en la charla le dijo a Baistrocchi que "está en nuestro ánimo acompañarlo doctor para que nuestro barrio siga creciendo".





Leonardo vive en la esquina de calle Cervantes y Colón, contó que es una zona muy linda y que avanzó mucho gracias al empuje de los vecinos que se organizaron y formaron comisiones de trabajo dentro de la unión vecinal. "Porque acá no había nada, no teníamos luz, no teníamos pavimento, no teníamos cloacas. Quedan muchas cosas pendientes pero creo que si trabajamos juntos con Emilio vamos a seguir creciendo porque la participación del vecino es determinante para decidir cualquier avance", dijo Leonardo.





Luego destacó que lo más urgente es mejorar el servicio de recolección de basura y el alumbrado público, "porque estamos en una zona periférica de capital. Creo que Emilio es un hombre que tiene capacidad de sobra para llevar adelante una gestión en la municipalidad de la Capital y esperamos que sea acompañando siempre al vecino".