Apoyo a Claudia: Gianinna hizo su descargo tras las duras declaraciones de Diego

La catarata de fuertes declaraciones que Diego Maradona arrojó ayer con Jorge Rial en "Intrusos" (América TV), dejó mucha tela para cortar y provocó las reacciones de sus dos hijas mayores, Dalma y Gianinna.





Entre otras cosas, Diego volvió a atacar a Claudia Villafañe: "Le estoy dando para adelante y yo acelero más contra la madre. No bajo las causas contra Claudia", aseguró y además apuntó contra Dalma, al decir que no fue a visitar a su mamá, Doña Tota, cuando estaba mal de salud.





Por un lado, Dalma salió al cruce desde Twitter y no solo negó la acusación de su papá sino que agregó en defensa de Claudia: "El peor error que cometimos mi hermana y yo es ser hijas de la única mujer que lo quiso de verdad... LO MÁS HORROROSO QUE LE HACEMOS A ÉL, ¡ES ESO! ¡Ser hijas de Claudia! ¡Y por mi lado no hay persona que me de más orgullo! ¡Lo lamento en el alma!".





Embed Como siempre elijo el silencio y COMO SIEMPRE PARA NO PERJUDICARLO! Pregúntenle quien le aviso a él que se había muerto su mamá! Donde estaba él y donde estaba yo! Se termino el tema para mi! — Dalma Maradona (@dalmaradona) 17 de enero de 2019 Embed El peor error que cometimos mi hermana y yo es ser hijas de la única mujer que lo quiso de verdad... ♀️LO MAS HORROROSO QUE LE HACEMOS A EL, ES ESO! Ser hijas de Claudia! Y por mi lado no hay persona que me de más orgullo! Lo lamento en el alma! — Dalma Maradona (@dalmaradona) 17 de enero de 2019







Y Gianinna le dedicó un descargo extenso y muy fuerte a su padre a favor de Claudia. Junto a una foto de Villafañe de pequeña escribió: "Dicen que nuestro destino está escrito, quiero leer el tuyo porque no parás de sorprenderme. Sos inmensa, con el corazón más lindo del mundo entero. Mamá y Papá, psicóloga, enfermera, superhéroe, cocinera, remisera, maestra, peluquera... y podría seguir describiendo los mil roles que cumpliste desde que llegamos a tu vida...".





Y luego hizo referencia a un episodio que habría ocurrido el lunes, pero que no detalla: "Mamá agradezco cada día ser tu hija. El lunes te hice vivir un episodio horrible que aunque no recuerde del todo se que sufriste mas que yo. ¡GRACIAS y más GRACIAS por estar agarrándome de la mano ayer, hoy y SIEMPRE!".





