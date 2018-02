Adrián Suar habló de la continuidad de Juan Darthés en "Simona"

Embed





Luego las denuncias de Anita Coacci y Natalia Juncos, quienes aseguran haber sido acosadas por el actor mientras grababan "Gasoleros" y "Se dice amor", respectivamente, comenzaron a circular rumores de un posible alejamiento de Juan Darthés de Simona, la tira juvenil éxito de El Trece.

Antes de ingresar a la fiesta de cumpleaños de Mirtha Legrand, el gerente de Programación de El Trece y Director artístico de Pol-ka, Adrián Suar, fue abordado por los periodistas, que le consultaron por las nuevas acusaciones de acoso contra el actor. "No es cierto que estemos pensando en sacar a Juan de Simona", declaró.

Luego contó que tiene pactada una reunión con Darthés para hablar del tema: "Hablé con Juan (por teléfono) y el martes tengo una charla con él. Es un tema muy delicado, la sociedad argentina está muy sensible con este tema y hay que ser cauteloso". "Personalmente, sacarle a alguien la fuente de trabajo es difícil, son decisiones que hay que tomar en calma", agregó.

"Lo conozco, es difícil. Todo es muy difícil. Las emociones a veces gobiernan sobre las acciones por eso quiero ser cuidadoso para no hacer ninguna escena para el afuera porque no es fácil sacarle el trabajo a alguien. No quiero tener el poder de decir te saco o te pongo, hay que ser cuidadoso", insistió Suar.

Sobre si escuchó las nuevas denuncias, luego de la de Calu Rivero, dijo: "Escuché las denuncias, son cosas difíciles", expresó. "Juan está muy triste y me dijo que son cosas que desconocía", contó. Al preguntarle por el elenco de "Simona" y la repercusión de las denuncias contra Darthés, dijo: "Yo sé que Juan es muy querido en el elenco".