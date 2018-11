Whatsapp te puede traer problemas con sus cambios en las notificaciones

En los últimos días se adelantó algo que muchos se veían venir, pero a más de uno le va a generar un dolor de cabeza. WhatsApp incluirá notificaciones con ventanas emergentes y vistas previas de fotos y videos.



"WhatsApp está lanzando la posibilidad de ver los videos directamente en la notificación push para cualquier usuario beta de iOS que tenga la versión 2.18.102.5 instalada! Pronto estará disponible para todos los usuarios en la App Store", indicó.



Cuando cualquier usuario reciba un mensaje con foto o video, le puede aparecer aunque la pantalla esté bloqueada. Obviamente, habrá que desplegar la notificación para ver la imagen completa, pero ya no será necesario desbloquear el teléfono para ver el contenido que recibe una persona.



Un usuario de Twitter mostró cómo funciona esta nueva función de WhatsApp. "Aparentemente, como mencione : mi esposa puede utilizar la nueva función, pero un amigo de ella no puede. Ambos utilizan la misma versión de App Store, y no son usuarios beta. En el video: el iPhone de mi esposa. Espero que te refieras a esta característica (ver el video en la notificación)", escribió @caschy.



Para tranquilidad de aquellos que reciban contenido sensible normalmente, todo indica que esta función se podrá desactivar desde el menú ajustes de la aplicación.



Fuente: tn