WhatsApp retrasa la fecha para revisar y aceptar su nuevo acuerdo de uso

“Escuchamos de mucha gente sobre la confusión que existe en torno a nuestra actualización reciente. Hubo mucha desinformación que causó preocupación y queremos ayudar a todos a comprender nuestros principios y los hechos”, explicaron.

También enviaron un par de mensaje en Twitter, donde también afirmaron que “nadie va a tener su cuenta borrada o suspendida el 8 de febrero y moveremos nuestro plan de trabajo para mayo”. El objetivo es que los usuarios tengan “tiempo suficiente para entender los términos de uso”. “Pueden estar seguros de que nunca planeamos borrar cuentas basados en esto y no planeamos hacerlo en el futuro”, agregaron en un segundo tuit.

La empresa canceló el plazo del 8 de febrero para que los usuarios aceptaran las nuevas normas, que incluyen compartir su información con servidores de Facebook. El cambio será revisado y fue demorado hasta el 15 de mayo.

La red social, además, sacó infografías en los últimos días para intentar aclarar algunas de las cuestiones que generaron polémica e hicieron que muchos usuarios busquen alternativas.

Entre varios ítems aclararon que no pueden ver mensajes privados, escuchar llamadas o mantener un registro de los contactos con los que interactuamos. Tampoco puede ver la ubicación. Además informaron que se pueden activar los mensajes para que desaparezcan y cada uno puede descargar sus datos.

Por supuesto, estos anuncios no habían logrado evitar el éxodo. Tras los anuncios de cambios en su política de Condiciones de Privacidad fueron muchos los usuarios que empezaron a migrar a otras plataformas, como Signal y Telegram.

Signal fue creada en 2013 por un grupo de activistas que decidieron hacer frente a las diversas corporaciones. Lo hicieron porque, según ellos, algunas compañías no respetan la seguridad ni la privacidad informática. ¿El dato clave? No tienen fines de lucro y no cobran por el uso de la aplicación. Tampoco venden la información a terceros.

Telegram, lanzada también en 2013, superó recientemente los 500 millones de usuarios a nivel mundial. Está lejos de los más de 2 mil millones de WhatsApp, aunque su alcance muy amplio. La app fundada por el ruso Pável Dúrov sumó 25 millones de usuarios nuevos en 72 horas. Sucedió, justamente, tras los anuncios de su competidor propiedad de Facebook.

Fuente: TN