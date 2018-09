WhatsApp prepara una nueva actualización

Embed

No podemos negar que los stickers son de las opciones favoritas de muchos en Telegram y Facebook Messenger;y no es para menos. Especialmente en "el otro" mensajero, en donde puedes personalizarlos y añadir los paquetes que quieras.

Aún no estamos 100% seguros de cómo funcionarán en el mensajero verde, pero hay razones muy fuertes para creer que no podrás personalizarlos; serán al más puro estilo de Messenger y de hecho es probable que compartan diseños. Tampoco hay certeza sobre si costarán o no, pero se cree que habrá algunos paquetes "Premium" y otros gratuitos. ¿Por qué nos hacen sufrir?

Lo más probable es que lleguen en próximas actualizaciones. Primero serán visibles en la beta y después de no mucho tiempo, llegarán directo a la aplicación pública.