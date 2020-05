Whatsapp: mirá todas las formas de recuperar los chats borrados

Whatsapp es la forma más sencilla de mantenerse en contacto con amigos, familiares y colegas. Más de 2.000 millones de usuarios en el mundo así lo atestiguan. Y con tantos usuarios, es posible que muchos hayan eliminado accidentalmente mensajes importantes de WhatsApp y no saber qué hacer para recuperarlos. Ahora se puede evitar que la pérdida sea “para siempre” con la función de recuperación de chat de WhatsApp tanto en iOS como en Android.

Los mensajes son una parte importante de nuestras vidas, y nadie quiere separarse de su historial. Pero la vida es impredecible, y si estás aquí significa que estás buscando formas de recuperar mensajes eliminados de WhatsApp. Puede ser que los hayas perdido porque:

- Volviste a la configuración de fábrica, perdiendo todos los datos que tenías

- Has comprado un nuevo smartphone y eliminaste WhatsApp del dispositivo anterior

- Accidentalmente presionaste "Borrar todos los chats" en la configuración de WhatsApp

- Tu smartphone se perdió o se rompió

Inicialmente sabemos que para recuperar mensajes eliminados de WhatsApp, debemos habilitar la copia de seguridad de chat. WhatsApp ofrece varias frecuencias de copia de seguridad en la zona Copia de seguridad automática: diaria, semanal, mensual, o desactivada. Debes recordar que la app solo conservará el archivo de respaldo más reciente en iOS y los dos últimos archivos de respaldo en Android.

Las copias de seguridad automáticas de carácter diario facilitan la recuperación de mensajes poco después de la eliminación.

Las copias de seguridad automáticas semanales permiten retroceder en el tiempo para recuperar mensajes eliminados de WhatsApp de hace menos de siete días a expensas de perder mensajes de chat recientes.

Es decir, en esencia, necesitamos unos archivos de respaldo en el PC o en servicios en la nube para restaurar los mensajes eliminados de WhatsApp.

Pero, ¿y si tenemos la copia de seguridad desactivada?

Hay usuarios que deciden no activar la copia de seguridad de los chats de WhatsApp ofrecida por Google Drive y, cuando necesitan recuperar chats antiguos, piensan que no hay solución. Que todo está perdido. Pero la app de WhatsApp, por defecto, siempre hace una copia local de nuestras conversaciones. Esa copia se realiza diariamente con nocturnidad: a las 02:00 a.m. y los archivos se guardan directamente en el almacenamiento interno del teléfono durante una semana. Así que si ese es el caso, tendrás al menos la posibilidad de recuperar los chats de los últimos 7 días. No podrás recuperar todo el historial de chat, ya que, con este método, no es posible. De ahí que sea siempre recomendable tener habilitada la copia de seguridad, sea con la frecuencia que sea.

Estás decidido a restaurar los mensajes

Debes proceder con extrema precaución y seguir los pasos siguientes para recuperar los mensajes eliminados de WhatsApp.

Para activar la copia de seguridad de chat, abre WhatsApp, ve a Configuración -> Chats -> clica en Copia de seguridad de chat. Aquí, puedes configurar la frecuencia de la copia de seguridad de chat entre nunca, diariamente, semanalmente o mensualmente, o incluso puedes hacer una copia de seguridad manual también. Además, deberás seleccionar la cuenta de Google donde deseas que se almacene la copia de seguridad.

Restaurar chats eliminados de WhatsApp a través de la copia de seguridad en la nube

Si eliminaste las conversaciones accidentalmente, existe la posibilidad de que el chat estuviera presente en la copia de seguridad en la nube. Cómo restaurarlas:

- Desinstala WhatsApp del teléfono inteligente iPhone Android.

- Vuelve a instalar WhatsApp y configúralo con tu número de teléfono.

- Una vez que la aplicación esté configurada, recibirás un mensaje pidiéndote que restaure los mensajes desde una copia de seguridad en la nube. Esta copia de seguridad sería de Google Drive en Android e iCloud en iOS. Clica en Restaurar.

- Esto te devolverá los mensajes que eliminaste accidentalmente. Ten en cuenta que si recibiste un mensaje posteriormente a la copia de seguridad en la nube más reciente y lo eliminaste, no hay forma de recuperarlo.

Restaurar chats eliminados de WhatsApp a través de la copia de seguridad local de Android

Otra forma de intentar restaurar las conversaciones eliminadas de WhatsApp es recuperarlas de las copias de seguridad locales del teléfono. Este método no funciona en iOS pero sí en Android. Sigue estos pasos:

- Ve al Administrador de archivos del teléfono, luego a la carpeta WhatsApp -> Base de datos. La carpeta Base de datos contiene todos los archivos de respaldo de WhatsApp que se almacenan localmente en el teléfono.

- Selecciona el archivo msgstore.db.crypt12 y cámbiale el nombre a msgstore_BACKUP.db.crypt12. Este es el archivo de copia de seguridad más reciente y debes cambiarle el nombre para evitar que se sobrescriba. En caso de que las cosas salgan mal, siempre puedes cambiar el nombre de este archivo a su nombre original y restaurarlo.

- Ahora verás un montón de archivos en esta carpeta con el formato msgstore-AAAA-MM-DD.1.db.crypt12. Se trata de las copias de seguridad anteriores de WhatsApp; puedes elegir la más reciente y cambiarle el nombre a msgstore.db.crypt12.

- Ahora vamos a la parte difícil: debes abrir Google Drive en el móvil, tocar el icono de las tres líneas verticales -> Copias de seguridad. Ahora elimina la copia de seguridad de WhatsApp. Esto obligará al teléfono a restaurar desde la copia de seguridad local.

- Ahora, desinstala WhatsApp y vuelve a instalarlo. Configúralo y una vez hecho esto, recibirás un mensaje para restaurar los chats desde una copia de seguridad local, considerando que no tienes una copia de seguridad en la nube.

- Dale a Restaurar y listo. Recuperarás todas tus conversaciones eliminadas.

