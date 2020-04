El videojuego de Avengers, con novedades: la personalización será uno de los elementos claves

Sin dudas, uno de los juegos más afectados por diversos retrasos es el título de Crystal Dynamics, Marvel´s Avengers. Considerando que verá la luz recién en el mes de septiembre, la compañía está apuntando a pulir los detalles de una entrega que, a priori, promete sumergir en una gran experiencia a los fanáticos del popular universo de superhéroes. En este contexto, desde la desarrolladora adelantaron que habrá más de 100 perks disponibles para cada personaje, apostando a la personalización de estos más allá de lo estético.

El lanzamiento de Marvel´s Avengers cuenta con peso propio solo por el hecho de ser un producto de una de las franquicias más importantes del mundo y porque será la primera vez en diez años que Crystal Dynamics trabaja algo por fuera de Tomb Raider. Esto, además, pone la vara alta de la comunidad de jugadores, la cual, después de tantos retrasos, espera ansiosa el lanzamiento de este videojuego de acción.

A través de un hilo en el foro Reddit, Vince Napoli, jefe de diseño de Marvel´s Avengers, anticipó a la comunidad de jugadores que “habrá fácilmente más de 100 perks únicos para equipar”. Esto lo soltó en medio de una charla donde apuntaba al trabajo de personalización que están realizando en los personajes del universo de Marvel Comics. Este, a su vez, apuntó que la variedad de mejoras podrá adaptarse al estilo del usuario tanto en la jugabilidad, como en lo visual.

En este contexto, Napoli explicó que “la mayoría de las ventajas fueron pruebas en un estado temprano” pero que se han ido trabajando “para revisarlas”. Por su parte, aclaró que “son exclusivas para cada elemento elegido en cada ranura de equipo” y que “cada espacio cuenta también con su propia ventaja”. No obstante, para tener más claro como funcionaran estas ventajas habrá que esperar a una demostración un tanto más gráfica, que permita entender todo lo explicado por el desarrollador.

Cabe destacar que el nuevo juego de los Avengers fue presentado en 2019 por la gente de Crystal Dynamics y no tendrá nada que ver con las películas realizadas por Marvel Studios. Contará con una historia original que tendrá inspiraciones en diferentes cómics y tendrá varios importantes personajes jugables. Se espera que tenga una historia principal para un solo jugador, y modos online para continuar la aventura de manera cooperativa con amigos. Uno de los puntos más destacado de este título pasa por su elenco de voces, el cual cuenta con grandes estrellas del terreno del voice acting para darle vida a los personajes principales.

Además, Para poner a los fans a tono, Marvel anunció una colaboración con Titan Books para publicar una novela que servirá como precuela para la historia del juego. El título será Marvel’s Avengers: The Extinction Key (Vengadores: La Llave de la Extinción) y mostrará a los héroes y sus aliados batallando contra una organización milenaria llamada Zodiac. El Capitán América, Iron Man, Thor, Black Widow y Hulk unirán fuerzas con otros personajes como Doctor Strange, Doctor Voodoo y agentes de SHIELD para evitar que los villanos obtengan una poderosa arma llamada Zodiac Key.

The Extinction Key estará escrita por Gregory Keyes, un reconocido autor de best-sellers que ha hecho diversas obras de fantasía, pero que también produjo todo tipo de novelas que conectan a películas y videojuegos, como Lord of Souls, basado en la franquicia Elder Scrolls, War for the Planet of the Apes: Revelations o la adaptación a novela de la última película de Godzilla.

El nuevo título de Crystal Dynamics y Square Enix, Marvel´s Avengers, llegará a los stores de PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 4 de septiembre.