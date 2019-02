Video: un tucumano hizo funcionar un televisor ¡sin enchufarlo!

Embed

El video donde muestra su descubrimiento dura cinco minutos y durante todo ese tiempo el televisor funciona sin apagarse. Tuvo tal repercusión que hasta circuló un meme.

Según cuenta, comenzó a inspeccionar aparatos electrónicos en 1970 "cuando mi tío, que trabajaba cosechando caña de azúcar, gastó todo su dinero para poder pagar la luz y se quedó sin comer"Relata que primero desarrolló un aparato al que le incorporó una batería de auto y sirve para dar energía a cualquier cosa, como si fuera un generador pero sin ruido. Después, un foco que luego de desconectarlo sigue prendido. Y por último llegó al -como él lo llama- "televisor autónomo RS".Explica que el televisor tiene una pila pequeña para darle un impulso, un arranque. "Las pilas cumplen la función de energización para darle vida al televisor y ya después no se usa. Es como el arranque del auto", compara. Y agrega que, después de la chispa, el televisor es autónomo y ya no necesita de ninguna otra energía. "Es indefinido el tiempo de duración, si se apaga le das un toque de energía con una pila y vuelve a reaccionar"."Esperemos que alguna empresa pueda producirlo para que las personas puedan estar al tanto de las cosas y no gastar mucha luz", finaliza Solórzano, orgulloso de su creación.