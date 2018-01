Video: el polémico baile de una pasista del Carnaval de Gualeguaychú

La cuarta noche del "Carnaval del País" escandalizó a Gualeguaychú. La pasista de la comparsa Papelitos, Mariam Ferrari, quedó en el centro de las críticas luego de que se viralizarán los videos en los que se la ve desfilar y bailar de manera extrañamente eufórica. En las redes sociales las imágenes fueron repudiadas y criticadas. Desde la comparsa anunciaron su remplazo y el hecho abrió otras polémicas sobre irregularidades del espectáculo.





El último fin de semana de enero dejó malestar y enojo entre los que participaron del carnaval y los que asistieron al show. La noche comenzó con precipitaciones, y luego la lluvia pasó a ser más intensa. Parte del público comenzó a reclamar el valor de las entradas ($230) con la esperanza de poder asistir en otra fecha en la que el clima sea óptimo. Pero los organizadores decidieron que no se suspendiera la fecha y modificaron la presentación de los espectáculos.





Cada agrupación se encargó de solicitarles a los bailarines que se retiren los espaldares, para evitar que la lluvia les arruine los trajes, y se suspendió la música en vivo. Además, se informó que no se evaluarían los desfiles, como parte del concurso anual, para evitar molestias entre los participantes.





Todo eso no trascendió en los medios locales y redes. El escándalo se desató con el desfile de Papelitos, y enojó aún más a los asistentes. Comenzaron a preguntarse qué le ocurría a la joven que la encabezaba, debido a su nivel de excitación. "Estamos indignados por las imágenes, pero muestra en lo que se convirtió el carnaval por estar mal dirigido", relata a BigBang una ex productora, Andrea Landi.





pasista 1.jpg Embed Landi, quien estuvo a cargo de la producción y organización del espectáculo del 2009 al 2011, explica desde es notable la disminución de público y el alejamiento de marcas más reconocidas, y en consecuencia directa se achican las ganancias.

"Lo que pasó con la bailarina es un hecho que deja ver que las cosas no están bien. No es contra ella el reclamo, sino que debe evaluarse en manos de quién está la organización. No es lo único polémico que hicieron, pero sobre este hecho, ¿Nadie pudo decirle que no salga? ¿Nadie la cuidó?", expresó y recordó el polémico spot con el que promocionan el espectáculo.

"Uno en la vida debe hacerse cargo de cualquier acción que realiza, cada acción tiene sus consecuencias positivas o negativas, puntualmente lo que pasó con la negra es una situación que ella se hizo y se hace cargo, lo cual para mi es suficiente, realmente me apena todo esto, me apena por ella y me apena por la comparsa", explica Villagra en el mensaje que publicó en su cuenta de Facebook en el que respalda a "la negra", tal como la conocen.

Además ratificó la decisión de remplazarla y fue muy crítico con quienes destrozaron por su performance del último sábado. "Para esta bendita sociedad prácticamente es más condenable que Nahir Galarza", disparó.





pasista 3.png Luego, en su relato repasó que la bailarina se mostró agradecida por el nombramiento. "Desde el momento que se le comunicó que había intenciones de que fuera la pasista, la negra viajó solo para agradecer que se la tuviera en cuenta, desde el momento que se le anunció que iba a ser nuestra pasista, se entregó 100 % a la comparsa, venía los fines de semana y se metía en los galpones a coser trajes, decorar y arreglar todo lo que se podía, pidió sus vacaciones antes para poder venir a ensayar, obviamente asumiendo todos los costos desde su bolsillo y demás cuestiones", sumó.

Para cerrar escribió que la joven se equivocó pero que ahora no era momento para dar clases de moral. "Se equivocó? Si y muy feo y por eso asumió su "cagada", ahora que los miserables poco hombre y poca mujer me vengan a hablar de blablabla, es para decirle que se vayan realmente a la mierda, estoy completamente seguro que no han hecho ni un 3% por el carnaval como lo hizo esta gurisa. La decisión tomada fue la correcta, es el carnaval del país y un rol destacado como tal debe ser cuidado. Pero sean respetuosos de esta dama, no son quieres para andar dando clases de moral y menos clases de carnaval a alguien que lo lleva en la sangre", concluyó avalando el cambio de pasista.

Sobre el escándalo, de la pasista desde la FanPage oficial de la comparsa se anunció el reemplazo de la bailarina pero justificaron que la medida fue "por cuestiones puramente artísticas. Pero ante la avalancha de posteos y mensajes en la que la destrozaron, el director, Juane Villagra, reconoció que la joven pidió disculpas por su error.