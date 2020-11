Cada vez más jóvenes se ponen falda en España para luchar contra el machismo

Decenas de centros educativos de España se llenaron de jóvenes que asistieron a los institutos vistiendo falda. siguiendo el movimiento que se generó en TikTok para luchar contra los estereotipos y el machismo.

El objetivo es generar conciencia sobre que la ropa no tiene género y que una falda no es más un trozo de tela como otro cualquiera. La idea nació después de que Mikel, un joven de Bilbao, fuera duramente criticado el 27 de octubre por ponerse falda un día para ir a clase.

Uno de sus profesores le llamó la atención y lo mandó al psicólogo por su forma de vestir. Tras relatar su historia en la red social, esta se viralizó y llegó a todos los puntos de España.

"Me interrumpieron una clase de matemáticas para ir al psicólogo. Allí me preguntaron todo el rato si me sentía mujer, les dije que no me pongo ningún género y si me tengo que poner, soy tío", explicó Mikel en un video en las redes sociales.

Tras contar su experiencia, la respuesta viral se extendió por toda España e incluso contó con el apoyo de profesores: los jóvenes reivindican que nadie debe sufrir rechazo o acoso escolar por su apariencia o por su condición sexual.

El video llegó hasta otro joven llamado Miguel que tuvo una idea y la compartió en su perfil de Twitter. “Un chaval llamado Mikel decidió llevar un día falda al instituto, aunque recibió insultos de neandertales, lo peor es que fue llevado al psicólogo del colegio. A raíz de esto se pide que mañana día 4 de noviembre, sin importar tu género, lleves falda al instituto”, escribió en Twitter.

La respuesta de los jóvenes fue masiva. En las últimas horas TikTok se llenó de videos y fotos en los que aparecen jóvenes de institutos de toda España yendo a clase con falda.