¿Ves una rana o un caballo? Tu respuesta revela qué es más importante en tu vida

En algunas ocasiones incluso tu mismo puede ver cosas distintas en una misma imagen dependiendo de tu estado de ánimo o del momento que estés atravesando. Mira la imagen a continuación y fíjate qué es lo que ves.





Test de personalidad





Una rana





Si lo que ves es una rana quiere decir que eres una persona que no escapa a los conflictos y que, segura en sí misma, está dispuesta a defender sus ideas y avanzar con sus objetivos. No temes a lo que los demás oponen o digan sobre ti. Estás atento a tus seres queridos y a lo que ellos necesitan pero eso no va a distraerte de tus proyectos.





Un caballo





Si lo que ves es un caballo quiere decir que eres una persona introvertida y tímida. Tienes buenos sentimientos e intenciones y en algunos momentos puedes encerrarte en ti mismo porque te ves expuesto frente a la opinión de los demás. Tienes que dejar que todo tu potencial se exprese y salga a la luz para sentir la potencia que tienes en tu interior y que el mundo pueda apreciarla.





