Venden por Internet mensajes privados de 81. 000 cuentas de Facebook

Cambridge Analytica, el primer gran caso





Cambridge Analytica habría sido creada para diseñar una estrategia que llevaría a Donald Trump a la Casa Blanca. Se presume que los perfiles de los 50 millones de usuarios de Facebook permitieron "identificar la personalidad de los votantes e influir en su comportamiento", según informó en su artículo el New York Times. En una declaración a ese diario, la consultora reconoció que había obtenido los datos, aunque culpó a Kogan por violar las reglas de Facebook y dijo que había eliminado la información tan pronto como se enteró del problema hace dos años.





Los escándalos no son algo nuevo para Facebook, que vive desde 2016 un periodo en el foco de las críticas. En mayo, se publicó que la consultora Cambridge Analytica utilizó la plataforma para obtener datos de 87 millones de personas que habrían sido utilizados en las elecciones presidenciales de Estados Unidos a favor de la elección de Donald Trump.Con el correr de las semanas, se reveló que el número de usuarios afectados podría haber sido aún mayor. ¿Cómo sucedió? Un profesor universitario ruso llamado Aleksandr Kogan generó en 2014 un cuestionario a través de Facebook. Unos 270 mil usuarios completaron las preguntas y autorizaron a entregar sus datos privados. Con solo un "click" entregaban también información de sus "amigos". Por eso, los datos recopilados fueron de 50 millones de perfiles. Kogan le vendió ese caudal a la agencia Cambridge Analytica por 800 mil dólares.Un año después, Facebook cambió su política de privacidad para evitar que aplicaciones externas (como juegos, encuestas, concursos, etc) se quedaran con los datos de los usuarios. Recién en 2016 Facebook, que sabía de la venta de esa base de datos, accionó exigiendo a la agencia Cambridge que borrara la información recolectada. La agencia no lo hizo y Facebook ahora dice que llevará el caso a la justicia.tn