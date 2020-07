Venden los equipajes perdidos en los aeropuertos y que no fueron reclamados

Alguna vez te preguntaste qué sucede con el equipaje perdido no reclamado en los aeropuertos? Bueno, resulta que ahora puedes comprarlo en línea.

Sí, leíste bien: la propuesta proviene de un minorista en Alabama llamado Unclaimed Baggage, que recientemente ha establecido una tienda en línea. El sitio web ofrece todo tipo de elementos aleatorios: desde accesorios de iluminación y raquetas de squash hasta iPhones y ropa para niños. Sin dudas, podrías pasar horas buscando.

Cuenta también con una sección con elementos bizarros como un casco para montar, un cuadro de bicicleta y una chaqueta de plumas de avestruz tejida.

Según el sitio, el 99.5% del equipaje no reclamado termina reuniéndose de inmediato con su propietario. Después de una búsqueda exhaustiva de tres meses, el 0.03% es no reclamado y no puede ser devuelto al propietario pasa a ser enviado a Equipaje no reclamado.

El negocio ha estado funcionando durante 50 años, y solo creó su tienda en línea este año. Antes de configurar su sitio web, las personas que buscaban comprar artículos tenían que ir a su tienda de 50,000 pies cuadrados en Scottsboro, Alabama.

Además de vender artículos, el equipaje no reclamado reutiliza algunos de sus artículos a los necesitados, así como recicla artículos que no se pueden vender en lugar de simplemente tirarlos.

Fuente: intriper