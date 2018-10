Unos monos mataron a ladrillazos a un hombre y quieren hacerles juicio

El trágico hecho ocurrió en la localidad de Tikri, en el estado de Uttar Pradesh, cuando Dharampal Singh fue a recoger leña y los animales, que estaban sentados en la copa de un árbol, le arrojaron más de 20 ladrillos tomados de un edificio deteriorado. Singh recibió golpes en la cabeza, el pecho y las piernas, y posteriormente falleció en un hospital.



La familia del fallecido presentó una denuncia formal tras el incidente, acusando a los monos. Sin embargo, la Policía local se negó a abrir un expediente contra los animales y lo definió como "un accidente", por lo que los parientes no están de acuerdo y planean dirigirse a autoridades superiores, reporta The Times of India.



"Lanzados desde bastante altura, los ladrillos eran suficientes para matarlo. Estos monos malvados son los verdaderos culpables y deben pagar por ello", afirmó un hermano de la víctima. Un oficial de la Policía local se defendió: "¿Cómo podemos registrar un caso contra monos? Esto nos hará un hazmerreír".



"No creo que sea una demanda lógica. Fuimos informados sobre el extraño incidente y lo registramos en nuestro diario, tras lo cual también fue realizada una autopsia", agregó.





Fuente: cronica