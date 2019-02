Uno de los asteroides más peligrosos impactaría en la Tierra el 9 de septiembre

Ahora, distintos equipos científicos trabajan para trazar el recorrido y, en caso de que finalmente venga hacia nuestro planeta, tratar de desviarlo.

Sin embargo, aseguran que la probabilidad de que impacte directamente contra nuestro planeta y su curso no sea modificado de forma natural o artifical sería de 1 entre 11.428.El cuerpo rocoso fue nombrado 2006 QV89, y ocupa el puesto número 7 en la lista de asteroides potencialmente más peligrosos para la Tierra en los próximos cien años. El riesgo que cada uno de estos representa para la raza humana se estima a través de la Escala de Palermo, que relaciona tamaño, probabilidad de choque y tiempo faltante hasta la posible colisión.Paradójicamente, la lista es encabezada por un objeto de sólo 9 metros de diámetro, pero cuya posibilidad de impacto es de una entre 16 en el año 2095. Según los especialistas, es difícil obtener estimaciones precisas en materia de asteroides, porque no se puede conocer sus órbitas con exactitud.Rüdiger Jehn, director de la Oficina de Defensa Planetaria de la Agencia Espacial Europea (ESA), dijo con respecto a 2006 QV89: "Ahora está demasiado lejos para verlo y calcular su órbita con más precisión. A partir de julio lo podremos observar de nuevo con telescopios de 8 metros. Entonces sabremos si hay riesgo de impacto o, lo que es más probable, que no suponga ningún riesgo".Pero incluso si este objeto estuviera destinado a chocar contra nuestro planeta, según Jehn, podremos saberlo con anticipación: "Si viene hacia nosotros, aún tendremos dos meses para calcular la región donde caerá y prepararnos".tn