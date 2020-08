Una Universidad ofrece 1600 euros por no hacer nada

Quizás en este momento estés como “Pará, ¿una beca para no hacer nada? ¿Esto es real?” y déjame decirte que sí, es real. La Universidad Alemana de Bellas Artes de Hamburgo, también conocida como HFBK, ofrece una beca a las propuestas más interesantes.

El programa se llama “Becas por no hacer nada” y las aplicaciones se pueden presentar hasta el 15 de Septiembre de este año y se puede aplicar desde cualquier parte del mundo. Lo que hay que hacer es completar una planilla que se encuentra en Internet y enviarla a tiempo. Todas las ideas serán recibidas.

Respecto a la idea detrás de la beca y de dónde viene, Friedrich von Borries, profesor de la universidad y creador del proyecto, dijo a CNN que “El mundo en el que vivimos se maneja por la creencia en el éxito, el creicimiento, el dinero. Este pensamiento nos estaba llevando hacia una crisis ecológica, y hacia la injusticia social, en la que hoy vivimos. Queríamos dar vuelta eso, ofrecer dinero no “para el mejor” ni por “hacer un proyecto”, sino por no hacer nada“.

En el formulario de aplicación se requiere contestar una serie de 4 preguntas clave, además de los datos personales de quien aplica. La primera es “¿Qué es lo que quieres no hacer?“. La segunda, “¿Por cuánto tiempo quieres no hacerlo?“. La tercera, “¿Por qué es importante no hacer esto en particular?“. Y la cuarta, “¿Por qué eres tú la persona adecuada para no hacerlo?“.

La propuesta de la beca también surge de una serie de preguntas que Friedrich von Borries se hace y el planteo de cómo sería una vida se se mantuviera lo más inconsecuente posible. El profesor se pregunta si “¿Podría la falta de consecuencias convertirse en un nuevo regulador ideal, tal como la libertad, la justicia, la igualdad, imposible de tener pero aún así deseable?“.

Estas preguntas y otras forman parte de un proyecto artístico discursivo de von Borries llamado “Schule der Folgenlosigkeit. Übungen für ein anderes Leben“. La beca se encuentra enmarcada en este proyecto y las aplicaciones formaran parte de la muestra que tendrá lugar en el Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Museo de Arte y Diseño de Hamburgo, desde el 6 de Noviembre de 2020 hasta el 9 de Mayo de 2021.

Las tres personas beneficiadas con la beca serán anunciadas al principio de la exhibición.

Fuente: intriper