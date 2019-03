Una página borra a tu ex de las fotos en pareja

Es un clásico de las fotos familiares, siempre aparece el bromista que dice "los novios en los costados así los podemos cortar fácil", pero algo de razón tiene. Hay infinidad de recuerdos, viajes y momentos que muchas veces no queremos volver a ver porque aparece "él" o "ella", la persona que alguna vez amamos pero ahora no queremos ver ni en figuritas. ¿Quemamos las fotos o las rompemos en pedacitos? Hay una alternativa.





Para los que no tienen un amigo ducho en las artes y las magias del Photoshop, un servicio ofrece lo que necesitamos: borrar al ex. El sitio Editmyex no es barato pero ofrece eliminar, de forma digital, a esa persona que no queremos ver más en las fotos.









Atentos si tienen MUCHOS recuerdos porque no es barato. Cada "borrada" de la persona que nos hizo reír pero también llorar cuesta 9 libras. Unos 470 pesos, aunque hacen descuento por cantidad.





El creador de la página es Mark Rofe, un experto en Photoshop que seguramente se cansó de regalarle su arte a los amigos y familiares y lo transformó en un negocio. Lo más increíble es que la última versión del programa de edición de imágenes incluye una función para detectar una persona en una foto, recortarla, y completar el fondo para que parezca que nunca estuvo ahí. Lo mismo que nosotros tratamos de hacer con esos recuerdos.





Sabemos que 9 libras es un poco mucho, pero la idea es genial. Quizás en vez de recurrir a Editmyex podemos buscar a algún experto local que haga algo parecido, pero cobre en pesos. Y hasta le podemos cebar unos mates mientras trabaja y le contamos por qué esa persona ya no va a estar más en nuestra vida, ni siquiera en forma digital.





Fuente: TN