Una mujer se metió a la pileta con los lentes de contacto y quedó parcialmente ciega

"No tenía idea de que era tan riesgoso usar lentes de contacto en una pileta. Me los dejé puestos para poder ver pero, al salir, noté que mi ojo derecho estaba irritado, así que me los saqué", declaró la mujer inglesa a medios locales. Para no estropear las vacaciones, decidió esperar una semana, hasta volver a su casa, para hacer una visita al médico.





0029421095.jpg Así quedó el ojo derecho de Emma Jenkins, luego de que una ameba le dañara la córnea.







Con dolores de cabeza y la visión borrosa, se acercó al hospital, donde le diagnosticaron uveítis (una inflamación en la capa media del ojo) y le dieron unas gotas. Sin embargo, tres días después perdió la visión, ya que el parásito se había multiplicado rápidamente. "La visión borrosa se volvía gradualmente peor y cuando desperté tenía tanto dolor que no podía abrir el ojo", recordó.





Su pareja la llevó nuevamente a la clínica y su diagnóstico cambió: tenía la córnea inflamada e infectada, producto de una ameba, que le provocó una úlcera que había cubierto todo su iris. Permaneció internada durante cinco días, donde los médicos intentaron, sin éxito, salvarle la visión.





"Cuando me internaron pensé que mejoraría y volvería a la normalidad pero luego de unos días me dijeron que era serio y que nunca volvería a ver como antes", detalló la mujer. "Estaba impactada pero, al mismo tiempo, tenía demasiado dolor como para asimilar lo que me pasaba", añadió.





Luego de un tiempo, a Emma le realizaron un trasplante de córnea que, si bien no le restauró completamente su visión, esta ha mejorado. "A medida que se cicatrizó pude ver cada vez más. Lamentablemente, no pudieron quitar todo el daño pero ahora puedo ver un poco más, aunque no es nítido", explicó. "Antes veía como a través de una gran nube y ahora puedo ver las cosas, aunque no están perfectamente en foco", completó.

Veinte minutos fue el tiempo que Emma Jenkins estuvo sumergida en la pileta del lugar donde vacacionaba con su familia. Hasta aquí, nada extraño. Pero la mujer de 39 añosy, en ese tiempo,y le provocó una ceguera que solo pudo solucionarse parcialmente con un trasplante de córnea.