Una mujer apareció viva en el mismo lugar donde desapareció hace 18 meses

Una mujer que, según aseguran sus familiares, había desaparecido en el mar tras ser arrastrada por una enorme ola en una playa de Indonesia, fue encontrada viva por sus parientes en el mismo lugar y vistiendo la misma ropa 18 meses después de que se produjera el suceso, informa el medio local Tribun News.



En enero de 2017, la indonesia Nining Sunarsih, de 53 años, se encontraba veraneando junto a su hermana y su nieto en el balneario de Citepus, en la parte occidental de la isla de Java, cuando, según sus familiares, fue sorprendida por una ola en la playa y arrastrada mar adentro ante la mirada impotente de sus allegados.





Los parientes de la desaparecida contaron que, tras denunciar el hecho ante la Policía, las autoridades lanzaron una operación de búsqueda, pero, tras varios días sin noticias de la desaparecida, esta se dio por finalizada y la mujer fue dada por muerta.



Una esperanza viva

Sin embargo, la familia de Sunarsih no renunció a la esperanza de encontrarla con vida. El padre de la desaparecida asegura que, a partir de junio, comenzó a tener sueños en los que su hija esperaba en la misma playa en la que fue vista por última vez. El hombre mantiene que al principio no dio importancia a esas visiones, pero el pasado sábado decidió trasladarse hasta el lugar luego de que el sueño se repitiera reiteradas veces.





mujer indonesia aparcida

Así, según el relato de los parientes, estuvieron buscando a la mujer durante toda una tarde de manera infructuosa, hasta que, cerca de la medianoche, la encontraron tendida en el suelo en estado inconsciente, apenas a unos 500 metros de donde había desaparecido hace un año y medio.



Tras ser trasladada a su hogar, la mujer fue revisada por médicos, quienes constataron que su estado de salud era estable y no tenía heridas de gravedad. Desde entonces, la mujer volvió en sí e incluso pudo ingerir alimentos y bebidas, aunque aún no recuperó sus facultades de habla, por lo cual todavía no pudo ser interrogada.



Dudas e interrogantes

Sin embargo, la historia de esta familia sembró dudas en algunos medios locales. Así, según el servicio de guardacostas, el día en el que Sunarsih fue supuestamente arrastrada por el mar, no se presentó ningún reporte de personas desaparecidas en la zona, mientras que los registros muestran que ese día no hubo grandes olas, recoge el portal Grid.id. Los rescatistas precisaron que los casos de familias que pierden a sus hijos pequeños o a algún pariente de avanzada edad ocurren con frecuencia.





Por otra parte, una foto de una mujer muy similar a Nining Sunarsih que fue compartida por numerosos usuarios en WhatsApp agregó más dudas sobre el caso.



Según detalla Grid.id, la imagen pertenece a una paciente de un centro de rehabilitación para personas indigentes o con problemas mentales de la localidad vecina de Palabuhanratu, que habría escapado de la institución.



Mientras tanto, la Policía ha iniciado una investigación y pidió a la gente que no sacara conclusiones apresuradas hasta que el caso no sea esclarecido.