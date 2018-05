Una mujer al borde la muerte conoce a un Ángel que le da un mensaje

60 años después, Evelyn ha hablado de su experiencia, donde ella cree haberle dado un vistazo al Más Allá, la vida después de la muerte. Después de haber tenido una grave fiebre cuando era una niña, la salud de Evelyn se fue deteriorando rápidamente hasta que comenzó a sufrir de convulsiones, resultando en su prematura experiencia cercana a la muerte en una de esas ocasiones.





Cuando los médicos llegaron a su casa, fue el momento en que Evelyn tuvo la trascendental experiencia, en la que habló con un Ángel.





Evelyn explica en NDERF, un sitio web en el que las personas comparten sus experiencias cercanas a la muerte, que su espíritu salió de su cuerpo y pudo ver lo que sucedía alrededor de ella.





"No recuerdo que fue lo que pasó después de eso, pero eventualmente, fui cargada hasta mi cama. Mi cuerpo ya no pesaba, era flácido", dijo.





Evelyn cuenta que su corazón "empezó a subir sobre el techo, y luego entré en otro lugar. Había mucha luz. Una joven mujer con cabello largo, vestida con un hermoso vestido muy amplio de color blanco-celeste estaba allí, cerca de mí. Ella emanaba completo amor y cariño y yo estaba segura de que era un Ángel".





"Ella se comunicaba conmigo a través de nuestros pensamientos, no hablando. Ella tenía una luz alrededor de ella y yo me sentía tan atraída a ella que empecé a flotar a través de la luz", compartió Evelyn en la página web.





Según Evelyn, el supuesto Ángel puso sus brazos alrededor de ella y le dijo: "No es tu momento todavía, tendrás que regresar". Evelyn sabía que se refería a la Tierra, a su habitación y su cuerpo.





"Yo en serio no quería regresar: con ella no sentía dolor, estaba llena de amor, alegría y luz, así que le dije que no quería volver". Aunque Evelyn repetía que quería estar con ella, el Ángel le decía que tenía asuntos pendientes en la Tierra.





"De repente tuve una visión, yo era más vieja y me encontraba en un lugar donde la gente estaba sonriendo. Pero había disturbios y caos en todas partes", y así concluyó Evelyn su desconcertante experiencia.





Al día de hoy, Evelyn todavía no está segura de lo que significaba esa mujer misteriosa o de lo que representaba esa visión, pero está convencida de que ella realmente era un Ángel que le dio un importante mensaje.





