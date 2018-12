Una mujer acudió a una "fiesta de Botox", se inyectó y casi perdió los labios

Entrevistada por The Sun, Rachael dijo: "mi amiga me había contado lo de esta esteticista y lo genial que era, así que decidí seguir adelante". Sin dudar de su amiga y con unas copas de vino, aceptó. Lo que no sabía Rachael era que las mujeres que hacían el tratamiento eran exprisioneras sin capacitación médica.

Fiesta de Botox (2).jpg





Rachael no tenía intención de hacerse nada en el rostro, planeaba ponerse Botox en la frente y borrar sus arrugas, pero en el momento que hablaron de los labios decidió muy rápido. El motivo fue que "Ella notó la protuberancia en mi labio cuando estaba poniendo Botox y dijo que podría inyectarme un poco de relleno si quería que lo hiciera". Detalló.

"Para ser justos, me dijo que me fuera a pensar en eso en la cocina, pero había encontrado mi debilidad. Mi labio es lo único que realmente me molesta por mi apariencia". Fiesta de Botox (3).jpg