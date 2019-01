Una mega colisión con otra galaxia amenaza con expulsar al Sistema Solar de la Vía Láctea

Marius Cautun, que dirigió el trabajo, explicó: "Aunque 2.000 millones de años pueda parecer una eternidad si se compara con una vida humana, en escalas de tiempo cósmicas es, en realidad, un período muy corto. Y la destrucción de la Gran Nube de Magallanes cuando sea devorada por la Vía Láctea causará también estragos en nuestra propia galaxia, despertando al agujero negro que vive en su centro".





Según la investigación, publicada por Montly Notices of the Royal Astronomical Society, la catastrófica fusión con la Gran Nube de Magallanes podría "despertar" a Sagitario A*, el agujero negro supermasivo que duerme en el centro de nuestra galaxia, que empezaría a devorar cuanto le rodea y que podría aumentar hasta diez veces su tamaño. En la actualidad, Sagitario A* tiene una masa equivalente a la de cuatro millones de soles.El diario ABC de España explica que a medida que el "monstruo" se fuera alimentando de los gases y materiales de su alrededor, el ahora inactivo agujero negro empezaría a expulsar radiación de alta energía, y aunque estos auténticos "fuegos artificiales cósmicos" no afectarían directamente a la Tierra, los investigadores creen que existe la posibilidad de que la colisión inicial pueda enviar a todo nuestro Sistema Solar al profundo vacío del espacio intergaláctico.Sin embargo, el trabajo de los investigadores que utilizaron una simulación hecha con el supercomputador EAGLE de la Universidad de Helsinki, especialmente diseñado para estudiar la formación de galaxias, les llevó a unas conclusiones completamente distintas: La Gran Nube de Magallanes no escapará nunca de la influencia gravitatoria de la Vía Láctea. Y además terminará por colisionar con ella en un "breve" periodo de tiempo."El fenómeno generará poderosos chorros de radiación de alta energía emanando de los polos del agujero negro. Y si bien esto no afectará directamente a nuestro Sistema Solar, existe una pequeña posibilidad de que no podamos escapar ilesos de la colisión, cuyos efectos podrían empujarnos fuera de la Vía Láctea, hacia el profundo vacío del espacio intergaláctico", explicó Cautun.Según los investigadores, la colisión será "espectacular". Así lo expresó Carlos Frenk, director del Instituto de Cosmología Computacional de la Universidad de Durham y coautor del estudio: "Por muy hermoso que sea, nuestro Universo evoluciona constantemente a través de eventos muy violentos. "A menos que se produzcan grandes desastres -prosigue Frenk- como una perturbación importante para el Sistema Solar, nuestros descendientes, si para entonces hay alguno, se encontrarán con un espectacular despliegue de fuegos artificiales cósmicos a medida que el recién despertado agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia empiece a emitir enormes y brillantes chorros de radiación extremadamente energética".clarin