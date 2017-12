Una mamá reniega por el viaje de egresados de su hija y el audio se viralizó

"Te he dicho que no me jodás porque a Bariloche no vas a ir", le dice la señora, con tono firme. "¿Por qué?", le consulta la adolescente, tentada en la pregunta, porque sabe que está grabando un audio directo al grupo de WhatsApp y que las redes sociales se encarguen del resto.





El justificativo de la negativa de la madre lo convierte en viral y esconde, pese a lo jocoso de las formas, la problemática entre padres e hijos y una educación sexual tabú en las mesas familiares: "¿Por qué no vas a ir a Bariloche? Porque yo te cuido acá y allá vas a perder tu cosito sagrado".





"¿Qué es mi cosito sagrado?", le pregunta la hija. "Tu virginidad. Te cuido acá para que allá te explotés como un cohete. Vos vas a ir a Cancún. Viajés sola, con dos, con cinco, no me interesa. Pero vos a Bariloche no vas a ir. No voy a pagar al pedo las excursiones y todo y vas a estar encerrada en una habitación con un chango", le retruca la madre.





"Ay mamá...", se ofende la hija. Y la señora remata: "Vas a chapar con uno, vas a chapar con otro, y me vas a venir con una bendición a la casa. Comé aca. No vas a ir a Bariloche y yo no sé si a las chicas las van a mandar. Preguntale a La Peti si va a ir, preguntale".

Embed



Fuente: eltucumano