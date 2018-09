Una de las hijas de Steve Jobs reveló el lado más oscuro y "cruel" de su padre

Lisa Brennan-Jobs, la hija de Steve Jobs continúa revelando detalles del maltrato que sufrió de su famoso padre durante toda su vida. En su nuevo libro de memorias titulado, "Small Fry", como así él la llamaba, la primogénita del genio de Apple cuenta sus anécdotas y los momentos más crueles que vivió junto a su padre.

Steve Jobs padre cruel (2).jpg



En una nueva entrevista con The New York Times, Lisa reveló que Steve Jobs la obligó a presenciar una escena íntima con su madrastra cuando tenía apenas 9 años.





Según relató, Jobs abrazó a su esposa, Laurene Powell Jobs frente a la familia, "y movió las manos hacia sus senos y a lo largo de sus piernas mientras gemía de manera exagerada". Cuando Brennan-Jobs intentó retirarse su padre la obligó a permanecer en la habitación y no tuvo más opción que mirar para otro lado para evitar presenciar dicha interacción: "Quédate aquí. Este es un momento familiar y es importante que seas parte de la familia", recordó Lisa.

Steve Jobs padre cruel (3).jpg



Aunque dicho comportamiento es alarmante, Lisa sostiene que su padre jamás mostró intenciones sexuales con ella y que simplemente esa situación demuestra que era una "persona torpe" en situaciones sociales.





A pesar de que "Small Fry" cuenta algunos momentos de alegría compartidos entre padre e hija, en su gran mayoría son relatos condenatorios que muestran el lado oscuro del hombre que cambió el mundo a través de sus avances tecnológicos.





No obstante, Lisa dijo a The New York Times que quiere que las personas entiendan que los comportamientos de su padre buscaban ser enseñanzas que la ayudarían a lo largo de su vida y que por eso ella lo ha absuelto y quiere que las personas que lean su libro también lo perdonen.

Steve Jobs padre cruel (4).jpg



Steve Jobs tenía 23 años cuando nació Lisa fruto de su relación con Chrisann Brennan. A pesar de que presenció el parto y ayudó a darle su nombre, negó su paternidad durante años. Gracias a una prueba de ADN y obligado por la justicia, Jobs finalmente reconoció a la niña cuando tenía 7 años.





Small Fry sale a la venta en inglés el 4 de septiembre.





Fuente: infobae