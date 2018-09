Una historia de infidelidad: una mujer tocaba timbres con esposas en sus manos

Dos días más tarde, la oficina del Sheriff del condado difundió el video y le pidió a la ciudadanía que ayudara a identificar a la mujer. Temían que fuera una de las personas reportadas como desaparecidas en el estado, o quien sabe si en algún otro lugar del país.



Ahí empezó el misterio de la mujer semidesnuda que había tocado no una, sino varias puertas de un vecindario de Montgomery con ataduras en las manos.



Y el video se hizo viral, dentro y fuera de Estados Unidos.



Tres días después, el 29 de agosto, a las 11 de la mañana, la policía respondió una llamada de urgencia de una mujer desde el bloque 18400 de Sunrise Pines, en el complejo residencial de Sunrise Ranch, en la misma ciudad. Dijo que había recibido mensajes de texto preocupantes de su ex esposo y que temía por su vida. Y dijo también que sabía quién era la mujer del video.



Los agentes llegaron al lugar, trataron de comunicarse por teléfono con el hombre, tocaron a la puerta de su casa, y nada. Forzaron la entrada, y lo hallaron muerto en uno de los cuartos del fondo.



Dennis Ray Collins, de 49 años, se había suicidado de un tiro en el pecho.



De pronto, la policía se vio en la encrucijada de dos casos: el suicidio de Collins, y la mujer misteriosa que tocaba a las puertas de madrugada. Ella era la novia de Collins, reveló su ex esposa.



En la casa los investigadores encontraron evidencia que lo probaba, incluso mensajes de texto enviados por Collins explicando lo que pasó. Pudieron localizar a familiares de la mujer en el área de Dallas, se pusieron en contacto con ella y fueron a visitarla.



En la entrevista, ella proporcionó información que sólo podía conocer la mujer vista en el video de seguridad de la madrugada del 24 de agosto, dijo el teniente Scott Spencer, de la Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery.



Explicó lo que había pasado, mencionó evidencias halladas en la casa de Collins, y describió las ataduras como el tipo de esposas que se usan en "encuentros privados íntimos".



Considerando las alegaciones de agresión sexual de que había sido víctima, la policía nunca reveló el nombre de la mujer, pero dijo que está a salvo en un lugar seguro con su familia.



En una nota de suicidio, Collins escribió que estaba al tanto de la atención tan grande que había despertado el caso de su novia y admitió ser el responsable por el el estado en que ella se encontraba aquella noche, dijo la policía. El caso quedó abierto como una investigación de agresión sexual, secuestro y retención ilegal.





