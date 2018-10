Una famosa actriz de Hollywood reveló que padece esclerosis múltiple

Selma Blair se ha sincerado en Instagram confesando que lleva quince años sufriendo los síntomas de la esclerosis múltiple, pero que no ha sido hasta el pasado mes de agosto cuando se la han diagnosticado. La actriz, que se encuentra grabando su nueva serie para Netflix, 'Another Life', en la que interpreta a Harper Glass, agradeció al equipo de la ficción, los ejecutivos de Netflix, compañeros de profesión y familia en el emotivo post:

"Hace dos días estaba en este probador y me sentí tan profundamente agradecida que decidí compartir esto. La brillante Allisa Swanson no solo diseña el vestuario que llevará Harper Glass en la nueva serie de Netflix, también me ayuda a ponerme los pantalones, coloca las camisetas sobre mi cabeza, abrocha mis abrigos y me ofrece su hombro para ponerme en pie. Sufro esclerosis múltiple. Estoy en estado de exacerbación. Gracias a la voluntad de Dios, mi fuerza de voluntad y la comprensión de los ejecutivos de Netflix, tengo un trabajo. Un trabajo maravilloso. Soy discapacitada. A veces me caigo o tiro cosas, mi memoria es borrosa y el lado izquierdo de mi cuerpo sigue las direcciones de un GPS roto, pero lo estamos haciendo. Sonrío sin saber exactamente qué es lo que voy a hacer, pero lo haré lo mejor que pueda.

Desde que me diagnosticaron esta enfermedad el pasado 16 de agosto, he recibido mucho apoyo y cariño de todos mis amigos, especialmente Jaime King, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze, Tara Subkoff y Noah Newman. A mi productora, Noreen Halpern, que me aseguró que todo el mundo tiene lo suyo, Chris Regina, Aaron Martin y cada miembro del equipo... Gracias. Estoy en el meollo de todo esto, pero espero brindar algo de esperanza a muchos otros. Incluso a mí misma. No pueden darte ayuda si tú no lo pides. Puede ser duro al principio. Quieres dormir, siempre quieres dormir. Pero soy una persona ambiciosa y quiero sentir que mi vida está completa de alguna manera. Quiero volver a jugar con mi hijo, montar en caballo. Tengo esclerosis múltiple y estoy bien, pero si ves que me caigo en medio de la calle, siéntete libre de ayudarme a levantarme. A mí sola me llevaría un día entero.

Gracias y espero que todos encontremos días buenos entre tantos desafíos. Y sobretodo gracias a Elizabeth Berkley, quien me obligó a ver a su hermano, el doctor Jason Berkley, que fue quien me diagnosticó la enfermedad. Llevo muchos años teniendo los síntomas, pero nadie los tomaba en serio. Probablemente llevo padeciendo esta enfermedad incurable al menos unos quince años y, al menos ahora, me siento aliviada de saberlo y poder compartirlo. Gracias a mi familia de Instagram, ustedes saben quiénes son".