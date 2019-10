Una ex modelo de Playboy anunció su candidatura a presidente

"He decidido que me postularé para presidente", escribió. "Me han dado muchos mensajes de apoyo en Instagram y les agradezco por eso. La política es mi segundo amor. Ya no puedo ver cómo le pasan cosas malas a mi país. Es como si todos estuvieran ciegos con ojos sanos, nuestros jóvenes abandonan el país, las tasas de natalidad disminuyen", dijo.





"Sé que recibiré muchos comentarios de los trolls porque soy una vedette, pero eso ignora mi lado intelectual donde soy profesora de lengua italiana y literatura romana", agregó. "Escribí una autobiografía, una novela, protagonicé una película que ha estado en el cine durante meses, y además de actuar, también me convertí en pintora. Por supuesto, mis habilidades artísticas no son importantes, mi nuevo régimen sí lo es, el régimen de Ava es importante".





Su programa, descrito en una publicación de un blog compartida en su página de Instagram, prevé legalizar la marihuana y la prostitución, "resolver el problema de la libre circulación de personas", prohibir el aborto después de seis semanas de gestación, fortalecer la lucha contra la corrupción y modificar la enseñanza.