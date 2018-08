Una epidemia "podría acabar con 900 millones de personas"

Un nuevo virus puede tomar por sorpresa a los gobiernos y causar la muerte de 900 millones de personas en nuestro planeta, según un nuevo estudio citado por The Daily Mirror.



Un equipo de científicos de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore (EE.UU.) simuló la propagación de un nuevo patógeno que se contagia a través de la tos y los resultados no pueden ser más inquietantes: pérdida de control de la epidemia y fallecimiento de hasta el 10% de la población mundial.



El virus, apodado Clado X, mató a 150 millones de personas en los primeros dos años de la simulación.



"No tenemos capacidad para producir vacunas contra un patógeno nuevo en un margen de meses y no de décadas y carecemos de capacidades sanitarias globales que nos permitan identificar y controlar rápidamente un brote antes de que se vuelva pandémico", afirmó uno de los especialistas, Eric Toner.



La simulación contaba con que la epidemia no fuera más peligrosa que una enfermedad real como el síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés).



El SARS mató al 10% de las 8.000 personas a las que infectó en 2003, lo que el propio Toner describió como un resultado favorable para el conjunto de la humanidad.